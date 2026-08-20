EN VIDEO: Capturan a los caimanes que viven en la laguna del campo de golf de Caraballeda, este es el motivo

Autoridades en La Guaira comenzaron a retirar a los caimanes que viven en la laguna artificial del campo de golf de Caraballeda, para resguardar la seguridad de las personas que se están refugiando allí tras los terremotos.

En el sitio viven seis caimanes de la costa entre ellos una ejemplar hembra adulto de entre 1,50 metros y 1,60. De acuerdo con el Noticiero Televen, las autoridades de ecosocialismo intervinieron para hacer el retiro de estos reptiles.

Hasta el momento han logrado retirar a tres de ellos y siguen en el sitio para atrapar a los restantes, de acuerdo con lo dicho por la autoridad única para el ecosocialismo en La Guaira, Edison Adrián.

Estos animales suelen salir de la laguna en horas de la tarde, entre las 4:00 y 5:00 p.m.

El lugar también fue cercado con apoyo de las Naciones Unidas para proteger a las familias que se encuentran en el lugar.

Debido al riesgo que representan para las familias que permanecen refugiadas en los campos de golf de Caraballeda, desde el Ministerio de Ecosocialismo se comenzó la extracción y traslado de los seis ejemplares que hay en la laguna artificial del lugar. 🎤 @amyytorres pic.twitter.com/b4yumAVa2R — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) August 19, 2026

Luego de los terremotos del 24 de junio, el campo de golf se convirtió en un refugio improvisado para las víctimas. Sobre su césped verde, que solía estar perfectamente cuidado, se levantó un hospital improvisado para atender a las personas heridas.

Además, ha servido como centro de acopio para las donaciones a las víctimas.

Asimismo, habilitaron una parte del campo para el arribo de helicópteros, así como la parte habilitada para los refugios de cientos de familias que lo perdieron todo.