EN VIDEO: Capriles dice que «respeta al que no quiera votar» en las elecciones de este 27Jul

Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, expresó este domingo, 27 de julio, que respeta a quienes decidieron no votar en las elecciones municipales y concejales.

«Hay varios baruteños, ustedes saben que yo vivo en el municipio Baruta, que me han preguntado sobre la elección. Sobre cómo votar, creo que en las redes sociales ustedes pueden conseguir la información. Hay otros vecinos, de otras partes, quienes también me han hecho la misma pregunta y también me han preguntado si hay que votar. Yo respeto al que no quiera votar, ese es su derecho«, comenzó Capriles en su video publicado Instagram.

«Yo el país que quisiera tener y millones de venezolanos, es un país donde seamos libres. Libres de tomar nuestras decisiones. Donde nadie tenga que ser coaccionado, obligado y que en este país haya libertad, democracia y oportunidades», agregó Capriles.

Y continuó: «Permanentemente en las redes sociales, de uno y de otras personas, pareciera que si usted no opina igual lo que le llueve son insultos, descalificación; todo eso. Para mí la política no es andar contra la corriente. Así que yo voy a cumplirle a mi municipio como lo he hecho siempre».

En estas elecciones (en desarrollo) se escogen a un total de 2.806 cargos públicos, entre ellos 335 alcaldías y 2.471 curules de concejales. De estos últimos, 1.420 serán electos por listas, 982 por votación nominal y 69 corresponderán a representantes indígenas en 596 circunscripciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no participará en este proceso electoral, al igual que ocurrió en los comicios de gobernadores y para la Asamblea Nacional celebrados el pasado mayo.

Dichas elecciones, las más recientes, estuvieron marcadas por una alta abstención. Muchos ciudadanos optaron por no votar al considerar que los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 no fueron respetados. En esa ocasión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Nicolás Maduro, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin que se hiciera pública las actas electorales o resultados desglosados.