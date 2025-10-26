Venezuela

EN VIDEO: Así fue la algarabía de los feligreses que participaron en la tradicional bajada de La Chinita en Maracaibo

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Acompañados de velas, gaitas y plegarias, miles de feligreses acompañaron la noche del sábado la tradicional bajada de La Chinita, acto que da inicio oficialmente a las fiestas patronales y de la 59ª edición de la Feria Internacional de la Virgen de La Chiquinquirá.

Contents

Desde tempranas horas del 25 de octubre, más de 5.000 fieles se citaron en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Lo hicieron acompañados por peregrinos, turistas y comunidades religiosas que entonaron cantos y alabanzas a La Chinita.

Leer Más

¿Sueldo mínimo en $200? Esto dijo el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, sobre su viabilidad
Bloomberg: Se acerca el fin del petro tras reajuste interno y el escándalo de corrupción en Pdvsa
Guaidó responde a la orden de captura y lanza reto a Maduro: «Presentémonos ante una fiscalía de EEUU o La Haya»

Asimismo, las calles adyacentes a la basílica estuvieron adornadas de flores, pancartas y luces. En simultáneo, los devotos ofrecían el clásico concierto de oración hecha canción, como ofrenda a la patrona zuliana, propiciando un ambiente fue de júbilo, recogimiento y profunda espiritualidad.

LLAMADO A LA UNIÓN EN LA BAJADA

De acuerdo con Notizulia, en la misa solemne de la bajada, presidida por el monseñor Roberto Morales, se elevaron oraciones por la paz del país y el mundo. Durante su homilía, el arzobispo resaltó el valor espiritual del encuentro por La Chinita.

«María del Rosario de Chiquinquirá sale a nuestro encuentro, invitándonos a centrar nuestra mirada en Jesús, fuente de toda santidad. Ella nos anima a seguir adelante en medio de las vicisitudes de la vida», apuntó.

Para este 2025, la Iglesia venezolana conmemora el 316 aniversario de la renovación milagrosa de la tablita y el 83 aniversario de la coronación canónica de La Chinita como Reina y Madre del Zulia. Para ello, lo hace bajo el lema «con Chiquinquirá, adoremos a Jesús, fuente de toda santidad».

LEA TAMBIÉN: LAS ZONAS DEL PAÍS QUE SE VERÁN AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACÁN MELISSA EN EL CARIBE

En el encuentro, se aprovechó para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Se les calificó como «dos santos de nuestro tiempo, ejemplo vivo de fe y servicio».

«La canonización de nuestros santos no es solo un evento litúrgico, sino un motivo de regocijo nacional. Son testimonio de que la santidad es posible en medio de las pruebas de la vida», expresó Morales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El puesto que ocuparía el comercio electrónico informal venezolano en Latinoamérica
El puesto que ocuparía el comercio electrónico informal venezolano en Latinoamérica
Venezuela
EN FOTOS: Fieles desbordaron las calles de Isnotú para celebrar los 161 años del natalicio de San José Gregorio Hernández
EN FOTOS: Fieles desbordaron las calles de Isnotú para celebrar los 161 años del natalicio de San José Gregorio Hernández
Venezuela
VIDEO: Así fue el operativo en el que detuvieron a 17 presuntos miembros del Tren de Aragua en Chile
VIDEO: Así fue el operativo en el que detuvieron a 17 presuntos miembros del Tren de Aragua en Chile
Mundo