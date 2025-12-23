EN VIDEO: Así fue el heroico rescate de un perrito que había entrado a una tubería en Táchira

Organismos de seguridad lograron rescatar a un perrito que había ingresado a una tubería de aguas blancas en San Cristóbal, estado Táchira.

En un video divulgado en redes sociales se pueden ver a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal desplegados en la avenida Rotaria para llevar a cabo el rescate.

En primer lugar, los uniformados realizaron una inspección para determinar la ubicación del cachorro que se encontraba debajo del concreto de la acera. Debido a la complejidad del rescate, requirieron de la ayuda de la cuadrilla de la alcaldía de San Cristóbal que con el uso de un martillo de perforación realizaron la remoción del concreto.

Posteriormente, siguieron cavando con diferentes herramientas hasta llegar a una capa de tierra, donde continuaron haciendo el hoyo cada vez más profundo hasta llegar al tubo en el que esperaban encontrar al perrito.

Una vez encontraron que lo hallaron procedieron a realizar una pequeña perforación y un bombero introdujo su mano.

Por suerte, en medio de todo el estrés que estaba viviendo, el cachorro se acercó a la mano del uniformado, quien lo pudo sacar satisfactoriamente.