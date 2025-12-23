Venezuela

EN VIDEO: Así fue el heroico rescate de un perrito que había entrado a una tubería en Táchira

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
perrito

Organismos de seguridad lograron rescatar a un perrito que había ingresado a una tubería de aguas blancas en San Cristóbal, estado Táchira.

En un video divulgado en redes sociales se pueden ver a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal desplegados en la avenida Rotaria para llevar a cabo el rescate.

Leer Más

Delcy Rodríguez dice que no se puede negociar «con el extremismo»
Cayeron dos miembros de la banda de “El Conejo”, uno se fugó de cárcel de Colombia
«Parecen zamuros con sus sotanas elegantes»: El polémico comentario de Cabello sobre la Iglesia y el «saboteo» a la canonización

En primer lugar, los uniformados realizaron una inspección para determinar la ubicación del cachorro que se encontraba debajo del concreto de la acera. Debido a la complejidad del rescate, requirieron de la ayuda de la cuadrilla de la alcaldía de San Cristóbal que con el uso de un martillo de perforación realizaron la remoción del concreto.

LEA TAMBIÉN: PDVSA DICE QUE HAN INCREMENTADO LOS NIVELES DE REFINACIÓN: «PERMITE GARANTIZAR TODO EL COMBUSTIBLE NECESARIO»

Posteriormente, siguieron cavando con diferentes herramientas hasta llegar a una capa de tierra, donde continuaron haciendo el hoyo cada vez más profundo hasta llegar al tubo en el que esperaban encontrar al perrito.

Una vez encontraron que lo hallaron procedieron a realizar una pequeña perforación y un bombero introdujo su mano.

Por suerte, en medio de todo el estrés que estaba viviendo, el cachorro se acercó a la mano del uniformado, quien lo pudo sacar satisfactoriamente.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Influencer argentina sorprendió a todos al preparar una hallaca en MasterChef Celebrity, así fue la reacción de los jueces
Caraota Show
Cinco muertos tras estrellarse avión de la Armada de México en EEUU, estaban en una misión de ayuda médica
EEUU
perrito
Inesperada travesura: Perrito se volvió viral tras «robarle» el suéter a otro animal a través de una reja mientras jugaban
Tendencias