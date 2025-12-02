EN VIDEO: Así derribaron una aeronave en Apure por volar «ilegalmente» en el país

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, informó sobre la destrucción de una aeronave que entró ilegalmente al espacio aéreo venezolano.

«En el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025, en defensa de la soberanía nacional, fue detectado por los sistemas de exploración de radares del comando aeroespacial integral un vector sobrevolando a baja cota e ilegalmente el espacio aéreo», dijo el funcionario en sus redes sociales.

La aeronave que sobrevolaba en el estado Bolívar no emitió código de identificación, e iba volando con el transponedor apagado. Además, tampoco respondía a los llamados y procedimientos de comunicaciones de los organismos de seguridad.

Hernández Lárez precisó que se dirigía en dirección este-oeste rumbo hacia el estado Apure. «Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada como Blanco de Interés (BDI) por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas u otros delitos».

Posteriormente, despegaron aviones de la Fanb, quienes interceptaron y abatieron a esta aeronave, que se estrelló en el municipio Pedro Camejo en el estado Apure.

En videos compartidos por el militar se puede ver a la aeronave en tierra, envuelta en llamas. En la publicación precisó que no tenía matrícula.

Con esta inutilización se registran 27 aeronaves ilegales destruidas durante el año 2025.

El militar no precisó qué era lo que transportaba esta aeronave y cuántas personas iban a bordo.