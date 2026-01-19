EN VIDEO: Así celebraron en Portuguesa la excarcelación de una enfermera que tenía más de un año detenida

Las autoridades de Portuguesa excarcelaron el domingo a la enfermera Dinora Rodríguez, quien estuvo más de un año detenida después de que la policía la arrestara en enero de 2025 en el municipio Turén.

Rodríguez cumplía su reclusión en el Centro de Coordinación Policial “Gral. Juan Guillermo Iribarren” de la policía del estado Portuguesa. La justicia la procesaba actualmente por presuntos delitos de «incitación al odio».

Tras su excarcelación, vecinos organizaron una caravana para celebrar que Rodríguez ya está fuera de la prisión. Decenas de personas se unieron en júbilo, lo que evidencia lo querida que era la enfermera por los locales.

Cada excarcelación es un motivo de alegría, hoy me uno al jubilo que embarga a los habitantes de Turen por la excarcelación de Dinora Rodríguez,colega Enfermera privada de libertad sin justa causa desde enero de 2025. Hay que seguir exigiendo #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/09dsl7eq30 — Ana Rosario Contreras (@Sharo1412) January 19, 2026

Funcionarios de la policía de Portuguesa detuvieron a la enfermera de 51 años el pasado 8 de enero de 2025. Los oficiales interrumpieron en una reunión nocturna en unos terrenos donde ella participaba en ese momento.

Los agentes revisaron el teléfono de Rodríguez y realizaron su detención inmediata. Los funcionarios la aprehendieron tras hallar supuestos mensajes vinculados a la oposición venezolana.

La delegación municipal Acarigua del Cicpc realizó la reseña policial de la enfermera la tarde del 9 de enero de 2025, según Portuguesa Reporta. Sus familiares esperaban el procesamiento por un delito común durante las primeras etapas del caso.

Sin embargo, el tribunal de control declinó la causa hacia un tribunal especial contra el terrorismo la noche del 10 de enero.

Momento en el que es excarcelada Dignora Rodríguez, enfermera Portugueseña injustamente detenida en Turen el 08/01/2.025. Ella, y más de 850 presos políticos aún tras las rejas SON INOCENTES y merecen libertad plena. #QueSeanTodos pic.twitter.com/JBoEd83DZz — María Gabriela Arocha (@MariaGArocha) January 18, 2026

HABRÍAN EXCARCELADO A MÁS PERSONAS EN PORTUGUESA

Ese mismo medio portugueseño también reveló que, extraoficialmente, otros cinco presos políticos que se encontraban detenidos en diferentes comandos del estado quedaron en libertad.

Entre ellos estaría un adolescente de 16 años que estuvo recluido en la policía de Píritu, municipio Esteller. También liberaron a Freimer Francisco Yánez Pérez y Roger José Bullones, quienes estaban detenidos en el Centro de Coordinación Policial del municipio Páez, en Campo Lindo.

De igual forma, excarcelaron a Brenda Sanay Cuevas Báez, Tomás Eduardo Páez y Jesús Alexander Ortega Pagua. Todos estaban detenidos desde 2025 en el Centro de Coordinación Policial “Gral. Juan Guillermo Iribarren” de Araure.