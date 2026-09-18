EN VIDEO: Anunciaron cierre total de la Cota Mil, estos son los horarios y los tramos afectados

Este jueves en horas de la noche comenzaron los trabajos de demarcación de 26 kilómetros en la avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, específicamente en el tramo La Urbina – Distribuidor Sebucán (sentido oeste).

​Estos trabajos tienen previsto complementar la rehabilitación de la vía para brindar mayor seguridad, mejor visibilidad y un tránsito más fluido a todos los conductores.

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El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el que avisaron a los conductores que debido a estos trabajos se llevará a cabo el cierre total en la Cota Mil desde La Urbina hasta Sebucán en sentido oeste.

Además, en horario comprendido de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, desde el 17 hasta el 21 de septiembre de 2026.

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En videos divulgados en redes sociales se puede ver a los trabajadores pintando la calle con la respectiva maquinaria.

«Por tanto, los invitamos a tomar sus previsiones durante el desarrollo de estas actividades, ejecutadas por la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), ente adscrito al Ministerio para el Transporte, en aras de garantizar la movilidad fluida y segura de todas y todos», señaló la entidad.