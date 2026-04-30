EN VIDEO | American Airlines aterriza este 30Abr en el país: estos son los planes a futuro, según su vicepresidente

La aerolínea estadounidense American Airlines retomará este jueves su ruta entre Caracas y Miami, luego de siete años sin vuelos con el país. Su vicepresidente, José Freig, dejó claro que la empresa aérea tiene importantes planes en Venezuela.

Freig sostuvo una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en el Noticiero Venevisión. Desde un principio, afirmó que se trata de un «momento histórico» y ha visto «mucha emoción», tanto en Miami como en Caracas.

«Hoy tenemos las dos frecuencias, vamos a ver la demanda, como siguen las plazas y vemos si hay oportunidad de crecer en Caracas», indicó Freig. Igualmente, confirmó que American Airlines espera establecer vuelos con Maracaibo, estado Zulia.

«En Maracaibo tenemos interés de empezar a volar, pero seguimos esperando la aprobación del gobierno de Estados Unidos, que hagan la inspección. En lo que pasen eso, nos encantaría anunciar lo más rápido posible», detalló Freig.

OTROS VUELOS HACIA EEUU

Hasta el momento, American Airlines tan solo ha confirmado vuelos con Miami, en Florida, una ciudad con una gran comunidad venezolana. Todavía no hay rutas con alguno de los centros de conexiones de Estados Unidos.

Freig no descartó restablecer vuelos con Dallas y Nueva York, rutas que tuvo Venezuela en el pasado. «Vamos a seguir explorando, viendo la demanda y si hay la oportunidad de que vuelvan esas bases, para nosotros fuera un orgullo hacerlo», acotó.

Respecto al precio de los boletos, Freig afirmó que «hay mucha presión» por el precio del combustible y el contexto del país. «Tener estas plazas disponibles sin escala a Miami, sentimos nosotros que está competitivo. Lo vamos a seguir monitoreando», acotó.

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Igualmente, Freig reconoció que American Airlines podría enfrentar varios retos en Venezuela tras pasar siete años sin visitar el país. «Para nosotros es entender el mercado de nuevo. Es lo más complicado el día de hoy», añadió.

Tras los hechos del 3 de enero, varias aerolíneas han retomado vuelos internacionales hacia diferentes destinos. Gremios turísticos y hoteleros esperan que durante los próximos meses aumenten las rutas con el país.