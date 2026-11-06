EN VIDEO: Alcalde se pronunció sobre video viral de un transportista en Los Teques

Farith Fraija, alcalde del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, se pronunció este jueves sobre el video viral en que el conductor de un autobús agrede verbalmente a un pasajero en Los Teques.

Fraija publicó en sus historias de Instagram un breve video respecto a este caso. «Por las distintas redes sociales me han enviado un video de un chofer de la línea Los Teques – San Antonio», dijo el mandatario municipal.

Según el alcalde, el conductor se dirigió «de manera ofensiva, vulgar, violenta, grosera e irrespetuosa» a un pasajero. Una vez condenó lo ocurrido en el autobús, anunció una investigación al respecto.

«Quiero informarle a la colectividad que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) inició las averiguaciones para entender el contexto y, por supuesto, precisar la situación», añadió el alcalde.

«NO SE PUEDE PERMITIR»

Fraija indicó que estará atento al desarrollo de las investigaciones e informará a la ciudadanía sobre el avance del caso del autobús. Igualmente, condenó la violencia o este tipo de acciones en el país.

«Bajo ninguna forma nosotros podemos justificar actos de violencia. No podemos permitir que este tipo de situaciones comprometan la construcción de la sociedad de paz que tanto nos ha costado, pero que también tenemos que defenderla», apuntó.

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Los hechos se dieron en la mañana del miércoles en un autobús que estaba estacionado en la avenida Bicentenario de Los Teques. Tras media hora de espera, un pasajero le reclamó al conductor por la tardanza.

El chofer enfureció por el reclamo y le dijo al usuario que se comprara un carro, para luego amenazar con bajarlo del autobús. «El que maneja en este mier%$ soy yo. Qué te pasa a ti, vas a venir a mandar en mi trabajo. No me hagas arrechar», aseveró el sujeto.