EN VIDEO: Alcalde de Baruta confirmó tres fallecidos por el colapso de una vivienda tras los terremotos

El alcalde de Baruta, Darwin González, confirmó la muerte de tres personas en el municipio tras los fuertes terremotos que se registraron este miércoles.

En ese sentido, acotó que pasada las 11:00 p.m. culminaron las labores de rescate en las estructuras colapsadas en Las Minas de Baruta.

¡No vamos a parar hasta rescatar a todos los baruteños! Seguimos desplegados en las emergencias de Las Minas. Gracias nuestros equipos de @Baruta_PC @PoliBaruta pic.twitter.com/OQ5Q66SDIT — Darwin González (@darwingonzalezp) June 25, 2026

«Hasta el momento hay tres fallecidos, y se lograron rescatar al resto de ciudadanos atrapados bajo los escombros», comentó.

Destacó que a pesar zonas de Baruta no tienen servicio eléctrico, el Ambulatorio de Las Minas tiene planta y los heridos están siendo atendidos en el lugar.