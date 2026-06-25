Venezuela

EN VIDEO: Alcalde de Baruta confirmó tres fallecidos por el colapso de una vivienda tras los terremotos

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
1 Min de Lectura

El alcalde de Baruta, Darwin González, confirmó la muerte de tres personas en el municipio tras los fuertes terremotos que se registraron este miércoles.

En ese sentido, acotó que pasada las 11:00 p.m. culminaron las labores de rescate en las estructuras colapsadas en Las Minas de Baruta.

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«Hasta el momento hay tres fallecidos, y se lograron rescatar al resto de ciudadanos atrapados bajo los escombros», comentó.

Destacó que a pesar zonas de Baruta no tienen servicio eléctrico, el Ambulatorio de Las Minas tiene planta y los heridos están siendo atendidos en el lugar.

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