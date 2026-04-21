En Monagas quedan 27 presos políticos tras las rejas, denuncia Red de Excarcelados

La Red de Excarcelados por la Democracia en Monagas, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se garantice la libertad plena y efectiva de los 27 ciudadanos que aún permanecen privados de libertad en la entidad.

La información fue dada a conocer por Ángel Aristimuño, quien destacó que también aquellos detenidos que aún después de haber obtenido medidas sustitutivas, no cuentan con libertad absoluta.

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‎Pese a los esfuerzos realizados por familiares y defensores de los Derechos Humanos, quienes han acudido ante los distintos organismos de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, aún en Monagas hay 27 privados de libertad.

#21Abr | La Red de Excarcelados por la Democracia en Monagas, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se garantice la libertad plena y efectiva de los 27 ciudadanos que aún permanecen privados de libertad en la entidad. Video: Cortesía pic.twitter.com/AyzPRrKFwZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 21, 2026

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‎»Hemos buscado incansablemente mecanismos legales y diplomáticos para que los 27 presos políticos que aún continúan tras las rejas en Monagas, puedan salir y reencontrarse con sus familias. Es un proceso necesario para la paz y la reconciliación nacional», declaró.

Aristimuño destacó que, hasta la fecha, solo 24 ciudadanos que estuvieron injustamente detenidos en la entidad han logrado obtener su libertad, un grupo que incluye a los mismos voceros de este llamado. Sin embargo, la situación actual dicta mucho de la justicia plena.

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‎En este sentido, hay casos en la entidad que continúan bajo medidas de restricción y regímenes de presentación, lo que impide que estos ciudadanos retomen sus vidas con normalidad. Los afectados denuncian que el beneficio de la amnistía no ha llegado a todos por igual, dejando a estas familias en una situación de zozobra jurídica.

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‎»La amnistía no ha recompensado a estos ciudadanos en este proceso de convivencia y paz que el país requiere. No podemos hablar de un retorno a la normalidad mientras existan personas con libertad restringida o privadas de libertad por motivos políticos», enfatizó acompañado de Pedro Lenin y Daniel Landaeta, también presos políticos liberados recientemente.

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‎Es importante resaltar que Ángel Aristimuño, mencionó que en Monagas, a 18 detenidos le han negado la Ley de Amnistía y 11 están sin respuestas.