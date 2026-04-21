En Monagas quedan 27 presos políticos tras las rejas, denuncia Red de Excarcelados

La Red de Excarcelados por la Democracia en Monagas, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se garantice la libertad plena y efectiva de los 27 ciudadanos que aún permanecen privados de libertad en la entidad.
La información fue dada a conocer por Ángel Aristimuño, quien destacó que también aquellos detenidos que aún después de haber obtenido medidas sustitutivas, no cuentan con libertad absoluta.
Pese a los esfuerzos realizados por familiares y defensores de los Derechos Humanos, quienes han acudido ante los distintos organismos de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, aún en Monagas hay 27 privados de libertad.
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 21, 2026
»Hemos buscado incansablemente mecanismos legales y diplomáticos para que los 27 presos políticos que aún continúan tras las rejas en Monagas, puedan salir y reencontrarse con sus familias. Es un proceso necesario para la paz y la reconciliación nacional», declaró.
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Aristimuño destacó que, hasta la fecha, solo 24 ciudadanos que estuvieron injustamente detenidos en la entidad han logrado obtener su libertad, un grupo que incluye a los mismos voceros de este llamado. Sin embargo, la situación actual dicta mucho de la justicia plena.
En este sentido, hay casos en la entidad que continúan bajo medidas de restricción y regímenes de presentación, lo que impide que estos ciudadanos retomen sus vidas con normalidad. Los afectados denuncian que el beneficio de la amnistía no ha llegado a todos por igual, dejando a estas familias en una situación de zozobra jurídica.
»La amnistía no ha recompensado a estos ciudadanos en este proceso de convivencia y paz que el país requiere. No podemos hablar de un retorno a la normalidad mientras existan personas con libertad restringida o privadas de libertad por motivos políticos», enfatizó acompañado de Pedro Lenin y Daniel Landaeta, también presos políticos liberados recientemente.
Es importante resaltar que Ángel Aristimuño, mencionó que en Monagas, a 18 detenidos le han negado la Ley de Amnistía y 11 están sin respuestas.