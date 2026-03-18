Venezuela

EN GACETA OFICIAL: Publican aumento del pasaje urbano, metro y ferrocarril, así quedaron los montos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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El Ministerio para el Transporte confirmó este miércoles el aumento del pasaje, no solo para el transporte urbano, sino también en los sistemas de transportes públicos del Estado.

«Exhorto oficial mediante el cual se establece la tarifa del pasaje urbano en cien bolívares (Bs. 100,00)», dice la medida publicada en la Gaceta Oficial.

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Asimismo, aclaró que el pasaje aumentará de acuerdo a la distancia que cubra la unidad de transporte en cuestión. Por lo que precisaron que en la resolución «se establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeras y pasajeros, respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio, como en ella se indican».

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A continuación la tabla de pasaje urbano, según la distancia que transite la unidad de transporte:

  • Hasta 10 km – Bs. 100
  • 10.1 a 20 km – Bs. 105
  • 20.1 a 30 km – Bs. 110
  • 30.1 a 40 km – Bs. 115
  • 40.1 a 50 km – Bs. 120
  • 50.1 a 60 km – Bs. 125
  • 60.1 a 70 km – Bs. 130
  • 70.1 a 80 km – Bs. 135
  • 80.1 a 90 km – Bs. 140
  • 90.1 EN ADELANTE – Bs. 145

De igual manera, en el caso de los sistemas como metro, ferrocarril y las operadoras de transporte público del Estado el pasaje se fijó en ochenta bolívares (Bs. 80,00).

 

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