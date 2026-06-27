EN FOTOS: Realizaron inspección del viaducto de la autopista Caracas-La Guaira

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte desplegó de emergencia una comisión de ingenieros estructurales para realizar una inspección técnica profunda en el viaducto de la Autopista Caracas – La Guaira.

La medida, anunciada por la ministra Jacqueline Faría, busca evaluar exhaustivamente la seguridad de esta estratégica arteria vial tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa central de Venezuela. Las autoridades monitorean con lupa cada centímetro de las bases y apoyos de los puentes para descartar daños ocultos que puedan comprometer la conectividad terrestre entre la capital y el principal puerto del país.

Las labores de supervisión e ingeniería se dirigen en tiempo real desde la Sala Situacional de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Desde allí, el Estado Mayor de Emergencia emitió un llamado urgente a la ciudadanía instando a la población a evitar traslados que no sean estrictamente necesarios hacia el estado La Guaira.

JORGE RODRÍGUEZ ASEGURÓ QUE ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseguró que el viaducto mantiene su capacidad operacional.

“El viaducto está en perfectas condiciones, diariamente, cada 12 horas es evaluado de manera técnica y los técnicos han señalado que el viaducto Caracas – La Guaira se encuentra en perfectas condiciones”, aseguró mienbtras daba el balance oficial de la catástrofe.

“Yo se que han publicado unas fotos y han publicado unos videos de una baranda del viaducto con una pequeña grieta, la estudiamos, la analizamos y hay absoluta certeza de que se encuentra el funcionamiento al 100%”, agregó.