EN FOTOS: Playas repletas en Carnaval, reportan 97,5 % de ocupación de todos los toldos en La Guaira

Los primeros días del asueto de Carnaval han estado marcados por el gran número de personas que han visitado las playas de La Guaira.

«Tenemos un 97,5 % de ocupación de todos los toldos en las 66 playas, balnearios y ríos. Asimismo, nos reportan 85 % de ocupación hotelera y, por supuesto, el turismo una vez más se reactiva como motor de la economía en el estado La Guaira», expresó el gobernador José Alejandro Terán.

El mandatario regional destacó que unos 70.000 guaireños dependen directamente de lo que aporta la economía local. «Aquí seguimos recibiendo a familias de todo el país que nos prefieren por la hospitalidad de nuestra gente, la calidad de los servicios y por la cultura de paz que reina en nuestros espacios».

En este sentido, destacó que han recibido personas provenientes de todo el país. «De los Llanos, Cojedes, Barinas y sobre todo familias de Miranda y Caracas han colmado nuestras playas, balnearios y ríos en este tercer día de asueto», dijo.

«Por eso nos complace recibir a tantos temporadistas, que estamos seguros pasarán unos días de fiesta en familia, entre amigos y generando esa importante dinámica para el aumento y desarrollo de nuestra economía», asentó.