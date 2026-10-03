EN FOTOS: La emotiva vigilia que hicieron en La Guaira para honrar a las víctimas de los terremotos

(EFE).- Decenas de venezolanos se reunieron este viernes en una emotiva vigilia en La Guaira, el estado más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, para honrar y orar por las víctimas fallecidas y desaparecidas en las tragedia que hoy cumple 100 días.

Entre oraciones, velas, lágrimas y fotografías de las personas fallecidas, familiares y afectados se concentraron en los alrededores de los restos de uno de los complejos más grandes de edificios colapsados en la comunidad de Caraballeda, en La Guaira, conocidos como las OPPE.

Estamos llenos «de tristeza, de nostalgia diaria, de miedos», dijo a EFE Verónica Rondón, de 50 años, habitante de La Guaira y quien perdió a dos familiares en los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

«Nunca lo vamos a olvidar, pero tenemos que seguir adelante y bueno, aquí voy a seguir en el nombre de Dios», continuó Rondón.

Aferrada a su fe católica, la ama de casa oraba para que «todas esas personas que se fueron sin despedirse encuentren la luz» y «para que no se olviden de que hay muchos todavía ahí -entre los escombros-«.

Aunque en diversas zonas de La Guaira ya se han despejado terrenos mediante la remoción de escombros, en muchos otros sectores las labores de limpieza aún están pendientes.

El padre Juan Ramón de Andrés, legionario de Cristo, natural de Segovia, España, encabezó la misa en la vigilia para encomendar a todas las personas que partieron.

«No es fácil encontrar las palabras para alguien que lo ha perdido todo. Hay muchas personas, muy comprensiblemente, que todavía tienen muy viva esa herida en su corazón», dijo De Andrés en la vigilia organizada por Haz de Luz.

La Guaira también fue hoy escenario del festival eurovenezolano de Jazz de la Unión Europea (UE) como una forma de abrazar a los afectados por los sismos.

Según el último informe del Gobierno ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

Además, unas 18.000 personas se quedaron sin vivienda.

La cifra de desaparecidos no ha sido actualizada por el Gobierno, aunque iniciativas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido EFE