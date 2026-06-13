EN FOTOS: John Barrett acudió a la plaza Alfredo Sadel a ver el partido de EEUU contra Paraguay

El encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, asistió la noche del viernes a la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas, para disfrutar del encuentro entre la selección de su país y Paraguay, que terminó en una contundente victoria de 4-1 para los norteamericanos.

En fotos difundidas en redes sociales, se vio al alto funcionario estadounidense acompañado del alcalde de Baruta, Darwin González. Ambos disfrutaron del debut triunfador del equipo de las barras y las estrellas en las pantallas grandes que se dispusieron en la plaza.

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Estados Unidos, uno de los anfitriones, dio un golpe de autoridad al someter 4-1 a los paraguayos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Así, es líder transitorio del grupo D, donde está emparejado también con Turquía y Australia, que todavía no se estrenan.

En la misma jornada del viernes, Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1. De esta forma, los del país de la hoja fueron los únicos de los tres anfitriones que no debutaron con una victoria.

LLEGADA DE BARRETT A VENEZUELA

Barrett llegó a Caracas el pasado 23 de abril para asumir formalmente sus funciones como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en el país. El funcionario sustituyó de esta manera a Laura Dogu, quien lideró la histórica reapertura de la representación diplomática estadounidense. Todo esto, tras el reciente restablecimiento de las relaciones bilaterales.

El nombramiento del jefe diplomático se produjo en medio del actual proceso de normalización de las relaciones políticas entre Venezuela y Estados Unidos. Dicho acercamiento comenzó inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro en enero y la posterior asunción de Delcy Rodríguez en el cargo de presidenta encargada de la República.

Desde ese acontecimiento político, ambos gobiernos han avanzado de forma sostenida en la reapertura total de los canales diplomáticos y en diversos mecanismos de cooperación bilateral. A su llegada al país, Barrett señaló abiertamente que trabajaría en la implementación del denominado plan de tres fases que impulsa la administración de Donald Trump.