Venezuela

EN FOTOS: Fuerte despliegue policial en Caracas por marcha de trabajadores que exigen salarios dignos este 12Mar

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
trabajadores

Trabajadores salen este miércoles a marchar para exigir mejores salarios y reivindicaciones laborales, en una movilización que empezó desde tempranas horas de la mañana con una concentración en la Plaza Morelos de Caracas.

Como respuesta, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez instaló varias tarimas a lo largo de la avenida Universidad con la intensión de obstaculizar el paso de la marcha.

Maduro
Maduro rechaza que EEUU «pretenda convertirse en la autoridad electoral en el país»
FOTO VIRAL: Capriles publicó primera imagen de Henrique José, su primer hijo varón
Sociedades científicas y varias ONG exigen investigación por medicamento que ocasionó meningitis al menos a 10 niños en el JM de los Ríos

De igual forma, comenzó un fuerte despliegue por el centro de Caracas con contingentes de la GNB y PNB con equipos antimotines.

LEA TAMBIÉN: DÓLAR OFICIAL SUPERÓ NUEVA BARRERA: ASÍ SE COTIZÓ ESTE 12MAR

Esta previsto que desde la Plaza Morelos los manifestantes empiecen a marchar hasta la Asamblea Nacional, lugar donde entregarán un pliego de 17 exigencias firmado por más de 200 organizaciones gremiales y sindicales.

“Convocamos a todos los trabajadores venezolanos activos, jubilados y pensionados, públicos y privados a una gran movilización nacional que se realizará en todo el país. Le diremos a estos señores del Gobierno encargado que los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de modificación a nuestra Ley Laboral hasta tanto se haya resuelto y se cumpla con la mora que mantiene el Ejecutivo con respecto al artículo 91 constitucional”, dijo desde la sede de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (Apucv), Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital.

Venezuela
