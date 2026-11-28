El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorrió este viernes La Guaira, la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Luego de cumplir su ajetreada agenda en Venezuela, Tedros hizo un recorrido por algunos sectores devastados en el litoral. En las imágenes se puede ver al médico acompañada por la delegación de la OMS y autoridades venezolanas.

Tedros vio de primera mano algunos de los edificios desplomados total o parcialmente en La Guaira. El director de la OMS estaba junto a Juan José Ramírez, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, y el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

#27Nov | El director general de la Organización Mundial de la Salud (@WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros), recorrió parte de las áreas más afectadas de La Guaira tras el doblete sísmico del pasado 24J. 📸: @opsoms https://t.co/JzNVC25Euh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 27, 2026



La visita estuvo enfocada en el Edificio Belo Horizonte, en el sector Playa Grande de la parroquia Catia La Mar. Las torres de la residencia colapsaron en el doble terremoto y numerosos vecinos perdieron la vida.

TEDROS EN VENEZUELA

El recorrido por el litoral se dio unas horas después de una reunión entre Tedros y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en donde fue recibida la delegación de la OMS.

Según el ministro de Salud, se alcanzaron importantes acuerdos de cooperación entre Venezuela y la OMS. En tal sentido, confirmó una importante inversión en la producción de vacunas para el programa ampliado de inmunizaciones.

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Tedros, el primer director general de la OMS en visitar Venezuela, dijo que la cooperación se remonta hasta la pandemia de la COVID-19 y está enfocada en la atención primaria. Durante su breve estancia en el país, recorrió centros de salud e instalaciones sanitarias.