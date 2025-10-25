EN FOTOS: Así vivieron los caraqueños las misas de acción de gracias para celebrar a los dos primeros santos venezolanos

Este sábado la feligresía caraqueña asistió a las iglesias de cada parroquia de la capital venezolana, para participar en los actos litúrgicos de acción de gracias en los que se celebró la canonización, de los dos primeros santos de Venezuela, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En las imágenes, compartidas por las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas, se puede ver el gran contingente de personas que colmaron las iglesias capitalinas, tras la suspensión del acto de masas que se tenía previsto para este mismo sábado en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

De esta manera, los fieles caraqueños pudieron celebrar su fe a pesar de la reorganización del evento, que fue anunciada esta misma semana.

CELEBRACIONES POR LOS SANTOS CONTINUARÁN TODO EL FIN DE SEMANA

A mediados de semana, la Iglesia anunció la suspensión de actos litúrgicos por la falta de aforo en el Estadio Monumental. Por esa razón, decidió que se llevarían a cabo las celebraciones para honrar a los santos venezolanos en cada parroquia y comunidad.

La fiesta inició a las 10 de la mañana de este 25 de octubre en todas las parroquias. «Queremos que cada una sea protagonista de esta gran celebración», dijo previamente la Arquidiócesis de Caracas.

Asimismo, indicó que la celebración se extenderá durante todo el fin de semana. «El domingo, 26 de octubre, primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, invitamos nuevamente a todos a asistir a sus parroquias para celebrar con devoción la misa en honor a nuestros nuevos santos».

«Hagamos que esta invitación se multiplique en redes, en nuestras familias y comunidades, para que cada rincón de Venezuela viva esta gran Fiesta de la Santidad», concluyó.