EN FOTOS: 158 migrantes venezolanos arribaron a Maiquetía tras ser deportados desde EEUU, 18 eran niños

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo con 158 migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos, como parte de los acuerdos migratorios entre ambos países.

Con este ya van 57 vuelos entre repatriaciones y deportaciones enmarcados en el plan Vuelta a la Patria. En esta ocasión los migrantes partieron desde Texas, Estados Unidos.

«Con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza, Venezuela sigue recibiendo a sus hijos e hijas que emprenden el emotivo camino de regreso a casa», informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz a través de su cuenta de Instagram.

El organismo indicó que en esta ocasión arribaron al país 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas.

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

«Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos», añadió el Ministerio.

Tras su desembarque, los migrantes pasaron por un túnel donde cada persona expuso su caso. Posteriormente, los remitirán para que reciban atención médica. Finalmente está previsto que los respectivos organismos de seguridad los trasladen hasta sus hogares.