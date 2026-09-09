En Fedenaga esperan que acuerdos petroleros beneficien el campo «Está en emergencia»

El gobierno nacional firmó recientemente un gran acuerdo petrolero con Estados Unidos, el cual contempla más de 200.000 millones de dólares en ingresos. Para los ganaderos, parte de esos fondos deberían destinarse a la reactivación del campo venezolano.

José Labrador, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), propuso reinvertir parte de estos ingresos petroleros en el sector. Así pues, espera reactivar el financiamiento agrícola, estabilizar el suministro de combustible y frenar el contrabando.

«Nosotros venimos desde hace tiempo hablando de que la renta petrolera, que es una de las más importantes del país, debe ser reinvertida en otros sectores de la economía nacional, como el campo», dijo en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Fedenaga, que agrupa distintos gremios agropecuarios del país, insiste en que una medida de este tipo debe tomarse «de inmediato», puesto que los ingresos del campo serán de gran ayuda para fortalecer la economía nacional.

EMERGENCIA EN EL CAMPO

Labrador sostuvo que los ingresos petroleros deben invertirse de «forma adecuada, planificada y exigiendo resultados a los productores». «Que se fortalezcan las infraestructuras de las industrias cárnica y láctea y, por supuesto, la industria de producción primaria en el campo», acotó.

Según Fedenaga, el campo venezolano vive una «situación de emergencia» por los problemas en el suministro de combustible. «Es realmente difícil para un pequeño y mediano productor acceder», expuso el gremialista.

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Por otra parte, Labrador celebró el control de las extorsiones, secuestros y el abigeato en el campo nacional. «Eso se acabó, con el ministro (de Agricultura y Tierras, Vladímir Padrino López,) hemos tenido interlocución diariamente», apuntó.

El acuerdo establece una inversión de unos 100.000 millones de dólares para la explotación de 17 campos petroleros con unas reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. Según el gobierno venezolano, se recaudarán más de 200.000 millones de dólares en regalías y tributos.