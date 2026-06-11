¿En dónde podrás ver los juegos del Mundial? Los puntos claves que debes conocer en Caracas

Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial de Fútbol 2026 donde México, Estados Unidos y Canadá serán los tres países anfitriones.

Precisamente serán 104 partidos lo que se disputarán desde hoy hasta el próximo 19 de julio, que culminará el torneo con una final en el MetLife Stadium en New Jersey.

Pero, muchos fanáticos les gusta observar los juegos con amigos en distintos lugares públicos. En ese sentido, las autoridades de las alcaldías de la Gran Caracas, así como de los centros comerciales de la capital establecieron varios puntos para los amantes del fútbol.

Por ejemplo, la Alcaldía de Caracas informó que podrá pantallas en Plaza Venezuela y en la Plaza de la Juventud, en Bellas Artes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldía De Caracas (@alcaldiadeccs)

Asimismo, la Alcaldía de Baruta señaló que tendrán transmisiones en pantalla gigante en cuatro puntos clave: la Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes), el Polideportivo Rafael Vidal (La Trinidad), la Plaza de Pueblo de Baruta y Las Minas de Baruta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ESPECTACULAR SHOW DE DRONES Y FUEGOS ARTIFICIALES QUE REALIZARON EN MÉXICO A HORAS DE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldía de Baruta (@alcaldiabaruta)

Mientras en Chacao el punto de encuentro para los fanáticos será la Plaza Los Palos Grandes.

De igual forma, los centros comerciales se sumarán a la fiesta del fútbol. Y es que colocarán pantallas en la plaza central de El Recreo, el anfiteatro en el Sambil Chacao, la zona de la feria del Sambil La Candelaria