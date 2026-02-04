EN CLAVES: Lo que se sabe sobre la «detención» de Alex Saab

El empresario Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional, habría sido detenido en la madrugada de este miércoles, de acuerdo a medios internacionales.

El medio colombiano Caracol Radio informó esta tarde sobre la presunta captura de Saab. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron al portal el procedimiento, el cual se habría llevado a cabo a las 2 de la madrugada en la urbanización Cerro Verde de Caracas.

De acuerdo a esta versión, se trató de un operativo conjunto de las autoridades venezolanas con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El empresario estaría en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por otra parte, un funcionario policial estadounidense también confirmó a la agencia de noticias Reuters la captura de Saab. Esta versión ratifica que fue detenido en una operación conjunta entre las autoridades venezolanas y norteamericanas.

El mismo funcionario aseguró que Saab sería extraditado a Estados Unidos en los «próximos días». Cabe recordar que el empresario estuvo encarcelado en por más de dos años en una cárcel de Miami, en Florida, entre 2021 y 2023.

NIEGAN CAPTURA DE SAAB

Sin embargo, medios y comunicadores ligados al gobierno venezolano negaron en redes sociales que Saab haya sido detenido, insistiendo en que se encontraba en libertad. Voceros oficiales todavía no se han pronunciado al respecto.

Luigi Giuliano, abogado de Saab y Camilla Fabri, también negó al medio El Espectador que el empresario haya sido detenido y calificó los reportes de «fake news». «Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OPOSICIÓN LIDERADA POR CAPRILES ACEPTÓ DIALOGAR CON DELCY RODRÍGUEZ

Los reportes se dieron unos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, removió a Saab de su cargo como ministro de Industrias. Aunque la mandataria afirmó que pasaría a otras «responsabilidades», no ha sido designado en otro puesto hasta este 4 de febrero.

Alex Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021. En medio de un proceso por presunta conspiración de lavado de dinero, fue indultado en diciembre de 2023 por el entonces presidente Joe Biden en el marco de un intercambio de presos con el gobierno venezolano.