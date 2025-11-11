Venezuela

En alza: Así se cotizó el dólar oficial este 11Nov

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: BlogSeis

El dólar oficial inició la jornada de este 11 de noviembre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 231,09.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del lunes que se cotizó en Bs. 231,05. Mientras, el euro tiene un valor de Bs. 267,28.

Leer Más

Ocean
VIRAL: El contundente mensaje de Danny Ocean sobre Venezuela durante su show en Bogotá
MATURÍN: Septuagenario le prestó su casa al sobrino de 36 para que abusara de niña de 9 años
Colapsaron varias viviendas en el 23 de Enero, desalojaron 42 familias

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes», acotó el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

venezolana
«El extranjero te da para comer»: Así se defendió una venezolana ante acto de xenofobia de un taxista chileno
Mundo
venezolanos
«El mercado del mes o de la quincena ya no existe»: Venezolanos realizan compras diarias por situación económica
Venezuela
Trump
La advertencia que hizo Trump en caso de que EEUU entre en una «guerra»
EEUU