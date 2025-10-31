Venezuela

En alza: Así se cotizó el dólar oficial el último día de octubre

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
|||||
|||||

El dólar oficial inició la jornada de este 31 de octubre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 223,65.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del jueves que se cotizó en Bs. 221,74. Mientras, el euro tiene un valor de Bs. 258,81.

Leer Más

Maduro arremetió contra Edmundo González y dijo por qué se fue a España
Dólar paralelo inició noviembre con tendencia alcista: Así se cotizó
EN VIDEO: Así fue la llegada de Alex Saab a Venezuela, fue recibido por su familia y Cilia Flores en Maiquetía

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes», acotó el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

ONU
ONU calificó ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico como «ejecuciones extrajudiciales» y exhortó a que se detengan
Mundo
VIDEO: Maduro anunció lanzamiento del nuevo mini satélite construido por científicos venezolanos
Venezuela
Histórico cierre de gobierno cumplirá un mes: El 3 de noviembre sería una fecha clave en el Senado de EEUU
EEUU