Embajada de Francia en Caracas reveló cómo será el proceso para solicitar una visa: Este es el tiempo que tarda

La Embajada de Francia en Caracas anunció este martes la reactivación del servicio de visas para Venezuela, a la vez que brindó detalles para tener este requisito obligatorio para visitar el país europeo.

La misión diplomática hizo una publicación en su cuenta de X (Twitter) informando sobre la medida. «Nuestro servicio de visas se encuentra nuevamente operativo. Las solicitudes de visa vuelven a realizarse a través del portal», dijo.

Los requisitos para acceder a las visas, como son los recaudos y la toma de cita, no serán entregados en la Embajada francesa. Según la misión, el proceso se llevará a cabo temporalmente en el Colegio Francia, ubicado en la urbanización Campo Claro.

📣Nuestro servicio de visas se encuentra nuevamente operativo. Las solicitudes de visa vuelven a realizarse a través del portal: https://t.co/0xJzIX8EnA La recepción de recaudos y la toma de citas se llevarán a cabo temporalmente en el Colegio Francia, en La Carlota. 🇫🇷🇻🇪 https://t.co/5F9V5tGf5B — Francia en Venezuela 🇫🇷🇻🇪 (@EmbaFrancia) October 20, 2026



La página web de France Visas indica que el proceso y el documento dependerán del motivo del viaje a Francia. En ese sentido, el solicitante tendrá que precisar si su estancia es por motivos estudiantiles, profesionales, familiares o turísticos.

CÓMO OBTENER VISAS PARA FRANCIA

El proceso de France Visas está compuesto por varios pasos. En primera instancia, el solicitante tendrá que identificar y recopilar la documentación necesaria, además de pagar la tasa correspondiente.

Luego se tendrá que hacer la solicitud en línea. Para tramitar las visas, Francia solicita el pasaporte (original y copia) con menos de 10 años, dos fotos tamaño pasaporte en formato ICAO y documentos justificativos para el viaje.

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El próximo paso consiste en obtener una cita, tomando en cuenta la fecha de inicio prevista para el viaje, y presentar la solicitud de forma presencial. «Usted llega con su expediente completo (formulario CERFA y recibo)», indica la plataforma.

Se estima que el procesamiento de las visas suele tardar unos 15 días, aunque se puede extender hasta los 45 por «circunstancias excepcionales, si la revisión de la solicitud lo justifica». El pasaporte será recogido en el centro donde se presentó.