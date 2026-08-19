Eliminación del Sistema Patria: estos son los puntos claves de la propuesta que será presentada ante la Asamblea Nacional

El diputado David Uzcátegui anunció que solicitará ante la Asamblea Nacional (AN) la eliminación del Sistema Patria, en una petición que hará a título personal y no en representación de la bancada opositora.

Así lo señaló durante una entrevista a Caraota Digital, en la cual expuso las razones –a su juicio– que explican la necesidad de la medida y el impacto que tiene la plataforma para los venezolanos.

El parlamentario explicó que su principal objeción es que el dinero de los venezolanos queda retenido en la plataforma antes de llegar a sus cuentas bancarias.

«Cuando tu dinero pasa por la plataforma Patria, tu dinero queda atrapado. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la necesidad de que tu dinero pase por una alcabala, entre comillas? Ya es tu dinero, es tu trabajo, es tu pensión, debería quedar directamente en tu cuenta bancaria», afirmó.

Asimismo, Uzcátegui detalló que el sistema afecta particularmente a los adultos mayores, quienes suelen tener dificultades para manejar la tecnología necesaria para transferir sus fondos.

«Eso le complica la vida a nuestros ancianos, a nuestros pensionados, a nuestros abuelitos, y no es justo. Muchas de estas personas no manejan bien la tecnología, los teléfonos inteligentes, tienen que esperar que llegue un sobrino, que llegue un hijo, que llegue un vecino, para que le transfiera el dinero de Patria a su cuenta bancaria», señaló.

LIMITACIONES EN LOS HORARIOS

El diputado también cuestionó las limitaciones horarias de la plataforma —que no opera después de las 9:00 o 10:00 de la noche ni tampoco los domingos— y las fallas del servicio de internet fuera de Caracas, que según dijo dificultan la recepción de los mensajes de texto de confirmación.

«A partir de las 9:00 o 10:00 de la noche, o sea, en horas de la noche, de la madrugada, tú no puedes ir a una farmacia en una emergencia, porque tienes tu dinero atrapado en la plataforma Patria. Los domingos tú no puedes transferir tu dinero de la plataforma a la cuenta bancaria, porque Patria no funciona los domingos. Y además te voy a dar una cuarta razón, que es que en Venezuela, tú sabes, el internet es terrible. Sácate de la ecuación a Caracas: fuera de Caracas, el tema del Internet es un desastre total. Entonces, ¿cómo tú recibes el mensaje de texto?», se cuestionó.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS BONOS MENSUALES?

Sobre el destino de los bonos mensuales en caso de eliminarse el sistema, el legislador propuso que los pagos se depositen directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

«Explícame, dime un país del mundo que utilice una plataforma semejante para cuando le va a pagar una pensión, una jubilación, el sueldo mensual a un trabajador. ¿Que primero pase por una plataforma y después tú mismo tengas que pasarlo a una cuenta bancaria? No hay un país del mundo donde eso se lleve a cabo, solamente en Venezuela», señaló.

UNIFICACIÓN DEL SALARIO

Consultado sobre si la medida representa un avance hacia la unificación del salario mínimo real, Uzcátegui aclaró que ambos temas no están relacionados, aunque aprovechó para pedir un solo tipo de cambio en el país.

«La eliminación de la plataforma, del sistema Patria, no va a repercutir en la unificación del salario mínimo real, no tiene mucho que ver. Pero el aspecto que tenemos todos los venezolanos es que haya un solo tipo de cambio», expresó.

«La expectativa que tenemos todos los venezolanos es que se unifique el valor de cada cosa que uno va a comprar en un supermercado. Te voy a explicar: tú vas para un supermercado y está el valor a tasa Banco Central de Venezuela (BCV), a tasa euro, y si pagas en efectivo en dólares tienes otro valor. Entonces, obviamente, la eliminación de la plataforma, del sistema Patria, no va a repercutir en la unificación del salario mínimo real, no tiene mucho que ver, ¿ok? Pero el aspecto que tenemos todos los venezolanos es que haya un solo tipo de cambio», recalcó.

«Y aquí nos metemos en otro tema muy interesante, que es confianza, inversión, empresa privada, generación de empleos de calidad en moneda dura, y es la única manera de sacar adelante nuestro país: que haya un solo tipo de cambio. Se necesita en Venezuela producción de bienes y servicios, una economía privada robusta que produzca bienes y servicios hecho en Venezuela, que genere empleos de calidad», agregó.

Y continuó: «durante los últimos 15 años, quizás un poco más, se ahuyentó el capital privado, la gente se espantó, se fue de Venezuela. Para empezar, expropiaciones, confiscaciones, etcétera, pero lo más importante es que la gente se desencantó, la gente perdió la confianza en invertir en Venezuela».

AUDITORÍA DE RECURSOS

Por último, el diputado también respaldó que se abran auditorías sobre los recursos manejados por el Sistema Patria durante sus años de funcionamiento, recordando que en Venezuela existen leyes y una Contraloría General de la República encargadas de esa labor. «No solamente el Patria: todo debería ser auditado en nuestro país», concluyó.

ENTREVISTA: Lohena Reverón TEXTO: Luis Alfredo Ledezma