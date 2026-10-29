Elecciones, la relación con EEUU y su gira por el país: Las claves del discurso de María Corina en su primera rueda de prensa

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado ofreció este jueves su primera rueda de prensa tras su vuelta al país en la que aseguró que la transición es irreversible.

«Quiero darle las gracias a los venezolanos, a los que resistieron, a los que nunca perdieron la confianza y la esperanza aún en las horas más oscuras. Quiero darle las gracias a los presos políticos, a los perseguidos, a sus familiares y a los defensores de derechos humanos y hoy quiero comprometerme nuevamente con ellos a que en Venezuela habrá memoria, habrá justicia, habrá reparación y sobre todo no repetición. Nunca jamás un venezolano sufrirá el horror de la fuerza del Estado, del terrorismo de Estado contra la integridad y dignidad de un ciudadano. No descansaremos hasta que el último venezolano civil y militar sea liberado», indicó.

ELECCIONES EN 2027

María Corina agradeció especialmente a los Estados Unidos por sus esfuerzos para que en Venezuela se celebren elecciones. «El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar a una transición democrática que deja clara la organización de elecciones presidenciales en 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país. Ha dejado claro lo que ha ocurrido en estos días que la transición democrática es irreversible».

«Han quedado más claro los plazos (…) eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país», dijo.

Asimismo, aseveró que regresó al país para asegurarse de que la transición «sea organizada, pacífica y atienda la urgencia de un país que está sufriendo enormemente».

«He llegado para movilizar a los ciudadanos, a escuchar a las personas y a incorporar a todos los sectores en la construcción de este nuevo proyecto de país, vengo ha terminar una tarea y cumplir un mandato», dijo.

«Todo este gigantes movimiento por la libertad, tiene el reto de convertirse en la red que va a concretar la transición hacia la democracia y asegurar la gobernabilidad. Por eso hemos estado trabajando en proyectos urgentes y necesarios», añadió.

Por otra parte, afirmó que la vacante presidencial «está desde el 3 de enero» por lo que mencionó que la elección debe realizarse en 2027.

«A mí me parece muy bien que la señora Delcy Rodríguez haya dicho que habrá elecciones, bueno creo que los efectos del domingo, 25 de octubre, se están haciendo sentir», comentó.

RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS

María Corina Machado destacó las buenas relaciones que tiene con los Estados Unidos, quienes siguen acompañando este proceso de cerca. «Nuestra relación con los Estados Unidos es una relación de mutuo respeto. En primer lugar, un enorme reconocimiento a lo que significa la acción del 3 de enero, porque no estaríamos aquí hoy, no estarían libre nuestros presos políticos excarcelados. ¿De verdad ustedes creen que yo podría estar dando una rueda de prensa hoy? ¿Qué ustedes podrían nombrar mi nombre en sus transmisiones? Vimos lo que pasó el domingo, era impensable hace 10 meses».

«Tenemos una relación de muchísimo respeto y reconcomiendo y estoy absolutamente convencida que el interés del pueblo de los Estados Unidos de la Seguridad Nacional de su país y de todo el hemisferio es avanzar en una transición ordenada y obviamente que es mucho más que una fecha de elección. Se requieren instituciones y por eso desde ya estamos trabajando. Y por eso es tan importante entender la urgencia, porque un país que ha estado contenido porque tiene la convicción de que habrá esa oportunidad de cambio en un plazo razonable, prudente, que atiende la urgencia y que va a permitir por esa vía lograr que el país avance a una democracia y se resuelvan sus problemas», indicó.

Por lo cual, expresó su confianza en que Estados Unidos siga siendo uno de los principales socios de Venezuela en la transición. «Siento que hoy más que nunca en el interés de los Estados Unidos está avanzar en una transición y mi presencia en Venezuela es la demostración que esa transición avanza, una transición que va a permitir tener soberanía, a través de la soberanía popular lograr la soberanía nacional».

MARÍA CORINA Y SU GIRA POR EL PAÍS

Machado afirmó que la han llamado para visitar distintos lugares del país. «Tengo algunos compromisos como en el sur del Lago de Maracaibo, el norte de Monagas y muchas otras partes del país. Lo que estamos es coordinando esto. Ayer tuve reunión con las distintas organizaciones políticas para hacer esto en conjunto e incorporar a todo el mundo», apuntó.

«En la medida en que tengamos esto más claro se lo iremos compartiendo para que ustedes puedan vivir esta emoción, esta energía de lo que está ocurriendo en Venezuela», aseguró.

NO HA RECIBIDO NINGUN SALVOCONDUCTO

Preguntada sobre si ha recibido alguna garantía de no agresión para realizar actividad política en el país entendiendo que aún no han sido derogadas leyes que criminalizan a la disidencia, Machado respondió: «No he recibido ningún salvoconducto, garantía, mensaje, señal y la derogación de la Ley Simón Bolívar, la Ley del Odio, la Ley del Terrorismo es una absoluta prioridad y están ahí y las usan como amenaza, no a mi, porque esto no se trata de mí, a millones de venezolanos».

«Aún así hay una sociedad que se ha revelado, que se ha despertado y después del domingo esta es otra historia y yo creo que todos los actores y sectores lo han entendido», expresó.

«Nosotros queremos una negociación, creemos que es lo mejor para Venezuela y creo que hoy es la mejor oportunidad, una negociación para una transición completa y ello implica obviamente dar garantías a quienes faciliten esa transición. El régimen me conoce, ellos saben que tengo palabra y una palabra dada en un proceso de negociación se cumple y a eso es lo que el país apuesta y espera en su mayoría», apuntó.

Además, manifestó que cree firmemente en la necesidad de que una vez que llegue un próximo gobierno, «pronto se instale una comisión de la Verdad conformada por venezolanos y extranjeros independientes que puedan escuchar a las víctimas y que puedan plantear reparación a cada uno de ellos».