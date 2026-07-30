Elecciones, el regreso de María Corina y la soberanía del país: Los perlazos de Delcy Rodríguez a Time

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que Venezuela celebrará elecciones cuando el país «esté listo».

«Siento que llegará el momento en que todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos preparados», dijo en entrevista con la revista Time.

Asimismo, acotó que daría la bienvenida a los observadores electorales internacionales, siempre que respeten la soberanía de Venezuela.

Al ser consultada si será la elegida por el chavismo para postular su nombre a la presidencia del país, Delcy Rodríguez respondió con un claro: «No lo sé».

«Creo, y lo repito, que la situación en Venezuela va mucho más allá de quién participa en unas elecciones. Lo más importante no es quién participa. Lo más importante es el terreno que estamos sentando para este nuevo enfoque político», expresó.

EL REGRESO DE MARÍA CORINA MACHADO

La líder de la oposición, María Corina Machado, ha expresado en muchas oportunidades su intención de regresar a Venezuela y que se postulará como candidata presidencial.

Ante esto, Rodríguez fue consultada por Time si permitirá que la dirigente de Vente Venezuela regrese a Venezuela. Sin embargo, evitó contestar y señaló: «Tenemos que pasar a una nueva era política», dijo.

«Mi respuesta no es no. Mi respuesta es que habrá un momento político en el que la convivencia pacífica serán posibles», acotó.

LA SOBERANÍA DEL PAÍS

Por otra parte, Delcy Rodríguez señaló que Venezuela no está cediendo la soberanía de su país a Estados Unidos, meses después de la captura de Nicolás Maduro.

«Empiezo actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones (entre EEUU y Venezuela) puedan desarrollarse en buena fe. Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país, así como el bienestar social y económico», aseguró.

Según Time, que cita a funcionarios de los Gobiernos estadounidense y venezolano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, supervisa el marco que regula los ingresos petroleros y las finanzas públicas de Venezuela, y mantiene contacto casi a diario por teléfono y mensajes instantáneos con Rodríguez.

Incluso apuntó que «lo importante es que hay oportunidades para la cooperación conjunta, contra el tráfico de drogas, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros».

Además, resaltó que su intención es «asegurar que la política interna de otro país no afecte a Venezuela».

«Espero que Venezuela no se convierta en un peón de la agenda política de ningún otro país», dijo.

LA CAPTURA DE MADURO

Delcy Rodríguez relató a la revista que pasó «por un momento de gran angustia» al pensar que el 3 de enero «habían matado» a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Según la venezolana, las autoridades cataríes ayudaron a organizar una llamada entre ella y Rubio tras la captura de Maduro. Y en la que el secretario de Estado le dio un ultimátum: «Aceptar las exigencias de EEUU o enfrentar una presión militar sostenida». Un asesor contactado por el Time aseguró que «no había alternativas viables».

A la mañana siguiente, se comunicó con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. «Y qué áreas de interés común podrían identificarse», explicó Rodríguez.

DELCY RODRÍGUEZ Y LA VENEZUELA DESPUÉS DEL 3 DE ENERO

«El 3 de enero marcó un punto de inflexión para Venezuela. Personalmente, sentí que fue un momento de gran cambio. Lo primero que cambió fue el panorama político. Necesitábamos buscar una nueva Venezuela, corregir los errores del pasado para poder avanzar hacia el futuro. Creo que ese es el objetivo principal: impulsar la transformación económica para atender las necesidades más apremiantes del pueblo venezolano. Por lo tanto, todo este cambio político y económico, que busca satisfacer las necesidades socioeconómicas, está allanando el camino hacia una nueva era política en el país», manifestó Rodríguez a Time, según lo reseñado por El Estímulo.

«Mi trabajo diario me lleva a creer que hay un futuro brillante para Venezuela. Hemos logrado mucho en tan solo unos meses. La reforma de las leyes, los cambios legislativos y los cambios en el sistema de justicia penal, y para mí, el momento clave —el programa de convivencia democrática y paz— busca construir un tipo de sociedad diferente. Su objetivo es alejar a la sociedad venezolana del odio y la intolerancia y encaminarla hacia una época de comprensión y convivencia basada en la diversidad. Así es como veo el presente y el futuro», afirmó.

De igual forma, consideró en un error que cometió Nicolás Maduro es que «deberíamos haber sido más abiertos geopolíticamente».

«Como dije en mis primeras acciones como presidente interino, estamos avanzando hacia una nueva relación con Estados Unidos, y creo que las relaciones internacionales de Venezuela deberían ser más abiertas y diversificadas. También entiendo que Venezuela estuvo sometida a mucha presión. Por lo tanto, creo que fue un error», dijo.

Con información en EFE