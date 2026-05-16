El SAIME confirmó la deportación de Álex Saab a EEUU donde «se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos»

La tarde de este sábado, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) confirmó la deportación a Estados Unidos del empresario Álex Saab, quien estaba detenido desde hace varios meses en la sede del Sebin, en El Helicoide.

Según un comunicado emitido por el organismo en su cuenta en Instagram, se especifica que Álex Saab Morán, “de nacionalidad colombiana”, fue deportado “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Argumenta que la medida se tomó porque “el mencionado ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

De manera extraoficial se conoció que Saab salió del país en una aeronave Gulfstream, de matrícula estadounidense N550GA, según publicaron medios colombianos.

Al llegar al sur de la Florida, lo presentarán nuevamente ante una Corte Federal de Distrito. Se considera a Saab como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro.

Cabe destacar que desde hace meses, tras salir de Ministerio de Producción e Industria Nacional, no se supo más de él. Pero, extraoficialmente se pudo conocer que estaba enla sede de El Sebin en El Helicoide. Posteriormente, lo habrían llevado hasta Fuerte Tiuna.

EL CASO

Álex Saab se hizo notar más en el 2021 cuando lo extraditaron desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Lo acusaron de participar en un esquema de lavado de dinero que movilizó alrededor de 350 millones de dólares a través del sistema financiero de ese país.

En diciembre de 2023, liberaron a Saab como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, durante la administración de Joe Biden.

Luego, regresó a Venezuela y Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupó hasta que Delcy Rodríguez lo destituyó a finales de enero.

AVIÓN DE EEUU ATERRIZÓ EN MAIQUETÍA

Durante horas de la tarde de este sábado, arribó a Maiquetía un avión proveniente de los EEUU con matrícula N550GA, para trasladar a Álex Saab a territorio norteamericano, donde se espera que lo presenten ante una corte federal.

Un video publicado por Noticias Venevisión da cuenta de la llegada de la aeronave, que habría aterrizado tras la confirmación del gobierno venezolano de la deportación del exministro de Industrias y Producción Nacional, solicitado por la justicia estadounidense.