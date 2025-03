El reto de Maduro a «las oposiciones» de cara a las elecciones del 25May

Nicolás Maduro lanzó un reto a «las oposiciones» de cara a las elecciones parlamentarias y de gobernadores del 25 de mayo, exhortándolos a que salgan a buscar a la población y que no solo lo hagan cuando es tiempo de comicios.

«A las oposiciones: los reto a que vayan a buscar a la población, que no solo la busquen cuando hay elección para buscar el voto y luego cantar fraude. Vayan, ¿por qué no le dan protagonismo al vecino opositor, los partidos de las oposiciones?», dijo en un contacto telefónico.

Asimismo, Maduro dijo esperar que las «varias oposiciones» participen en las elecciones. «Que llamen a participar, inscriban a su candidato y nos vemos las caras el 25 de mayo. Sé que se avizora una gran victoria política, electoral, democrática y constitucional en Venezuela», subrayó.

A pesar de este reto, Maduro afirmó que el tiempo Juan Guaidó y del oposicionismo en la Asamblea Nacional (AN) pasó «para siempre».

«Esa oposición y esa derecha no volverán más nunca a la AN, luego del desastre que hizo Guaidó, La Sayona (Machado), Julio Borges, los bandidos que pidieron sanciones. Esos que criminalizan a los venezolanos. No, esos no volverán», añadió.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la oposición "no volverá" a la Asamblea Nacional. "El tiempo de (Juan) Guaidó y del oposicionismo en la Asamblea Nacional pasó para siempre", declaró. pic.twitter.com/8uuA5kDR83 — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) March 15, 2025

«5 MILLONES DE PERSONAS PARTICIPARON EN ASAMBLEAS BASE»

Por otro lado, el líder chavista aseveró que «más de 5 millones de venezolanos» participaron en 47.263 asambleas base en el proceso de postulación de los candidatos del Gran Polo Patriótico.

Asimismo, señaló para la hora que se postularon un total de «59 mil 622 candidatos y candidatas; 28 mil 388 mujeres y 31.192 hombres». «Quiere decir que el proceso de postulación es un éxito total y hermoso», añadió Maduro.

«Esta es la verdadera democracia que teme el imperio, y no han podido, ni podrán. Me siento muy motivado, porque este es el preludio del éxito democrático, institucional y constitucional de los comicios del domingo 25 de mayo», acotó.