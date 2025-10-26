El puesto que ocuparía el comercio electrónico informal venezolano en Latinoamérica

Venezuela tendría el comercio electrónico informal más grande en toda la región, de acuerdo al presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (CAVECOM-e) , Richard Ujueta.

Así lo aseguró este viernes el jefe del gremio durante el Primer Simposio Internacional de Criptoactivos y Salto Digital en Venezuela, organizado por el Instituto de Capacitación Bancaria y Financiera (Insbanca) en alianza con la Universidad Monte Ávila.

Durante su intervención, el especialista destacó que el Comercio Electrónico representa el 30% de su capacidad, pues en su mayoría es informal,

“Es un mercado virgen, porque tenemos el comercio electrónico informal más grande de América Latina. Hay una brecha entre la formalidad y la informalidad en ese sector”, destacó Ujueta.

Asimismo, precisó que los venezolanos pasan más tiempo conectados y haciendo operaciones con dispositivos financieros, que cualquier país de Latinoamérica.

ESPECIALISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PRESENTES

Este Simposio Internacional de Criptoactivos y Salto Digital en Venezuela, llamado “La Nueva Revolución Financiera”, reunió a especialistas nacionales e internacionales.

Estos abordaron los desafíos, oportunidades y perspectivas del ecosistema de los criptoactivos en el país, así como su marco legal de actuación, estadísticas financieras actuales y las operaciones de criptos realizadas en el entorno digital.

En la jornada se desarrolló un amplio programa académico con la participación de reconocidos especialistas del ámbito financiero, académico y tecnológico.

La idea del evento era fomentar un espacio de formación, debate y actualización sobre estos temas que marcan el presente y el futuro de las finanzas digitales globales.

De esta manera, el país se prepara para estar a la vanguardia del comercio informal, a pesar de los limitantes que puedan existir en el entorno económico y social.