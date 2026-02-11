El polémico caso de 40 gatitos: Una odontóloga los habría adoptado y se desconoce su paradero, esto dijo la actriz Hilda Abrahamz

La actriz Hilda Abrahamz denunció a una odontóloga que habría adoptado al menos 40 gatitos de diferentes refugios, cuyo paradero de los felinos se desconoce en la actualidad.

«Es muy grave lo que sigue sucediendo con el caso de la odontóloga Margarita Rodríguez Chacel, quien ya lleva 40 gatitos desaparecidos. Esta señora se ha presentado en varios refugios alegando que es amante de los gatos, entonces adopta gatitos de más o menos dos meses de edad y cuando las proteccionistas les piden fe de vida de los gatitos, ella resulta que desaparece y los bloquea», denunció.

«Las pocas veces que ella ha enviado fotos o videos, muestran a los gatitos en muy mal estado. Los gatitos aparece como si estuvieran dopados, con la mirada perdida y realmente en un estado de abandono que es muy visible», advirtió.

Aunque ya denunciaron ante las autoridades correspondientes, el caso aún no se ha resuelto. «Hay una preocupación muy grande entre los proteccionistas y toda la comunidad. El caso está en fiscalía pero todavía no se resuelve».

«Lo peor de todo es que hay mucha gente que ha visto a esta mujer en la calle con un kennel recogiendo los gatitos que están en la calle», aseguró.

Por lo cual, hizo un llamado de prevención a todos sus seguidores con esta mujer. «Así que te pido por favor que si llegas a verla, tómale una foto, la subes a tus historias y etiquetas a todos los organismos competentes, Ministerio Público, protección animal, fundación Jurídico Animal, Patitas Peludas Punto Art, porque a esta señora hay que detenerla».