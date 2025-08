«El petróleo no es gratis ni regalado»: El dardo de Diosdado Cabello sobre el regreso de Chevron al país

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que Chevron deberá pagar el petróleo que salga del país.

«Estados Unidos va y viene, así como hoy le dieron la licencia mañana se la quitan, pero nosotros no vivimos de Chevron, este país vive de los venezolanos», indicó.

En ese sentido, acotó que esa no fue una licencia para Venezuela, en este caso es para una empresa norteamericana. «Ellos verán qué hacen, pero si es estúpido pensar que Chevron viene a Venezuela, se lleva el petróleo y no nos va a pagar, el que crea eso de verdad que se fumó una hoja de plátano».

«Quién inventó eso es estúpido y está tratando de engañar a su propia gente. Eso es una transacción comercial como cualquier otra, lo que hemos dicho siempre es que el que quiera llevarse petróleo de Venezuela tiene que pagar, esto está claro, no es gratis ni regalado, ni nos están haciendo un favor», comentó.

🔴 #AHORA | Diosdado Cabello: «Nosotros no vivimos de Chevron. Eso no es una licencia para Venezuela, sino para una empresa gringa, ellos verán qué hacen, lo que sí es recontra estúpido pensar que Chevron se lleve el petróleo y no nos va a pagar, el que creo eso, se fumó una hoja… pic.twitter.com/Ljpp5J9JUd

— El Cooperante (@El_Cooperante) August 4, 2025