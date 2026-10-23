El perlazo del diputado Pablo Pérez sobre cuándo empezarán las postulaciones para el TSJ

El diputado Pablo Pérez, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales, se pronunció este jueves sobre el proceso y reveló que la próxima semana se comenzarán a recibir las candidaturas para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Asamblea Nacional designó este jueves a los 12 integrantes de la sociedad civil, que se sumarán a 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones. Según Pérez, este viernes se definirá un cronograma de trabajo.

«Entre las primeras acciones estará la apertura del lapso oficial para la recepción de postulaciones de los aspirantes a magistrados principales y suplentes del TSJ, de donde saldrán los nombres de los 32 magistrados principales», apuntó Pérez.

El parlamentario del partido Unión y Cambio consideró que «el fortalecimiento e independencia» del TSJ es crucial para Venezuela. «Sentarán las bases para futuros proceso institucionales en el país», apuntó, según una nota de prensa.

«Nadie puede estar predispuesto por tabúes ni consignas políticas, Todos los miembros asumimos esta responsabilidad con la convicción de que, si este proceso sale bien, la verdadera victoria será para Venezuela y su institucionalidad», acotó.

COMITÉ PARA EL TSJ

Pérez aseguró que el Comité de Postulaciones tiene el «compromiso de llevar a cabo un proceso transparente y consensuado». Por tanto, manifestó su confianza en los pasos que llevarán a designar un nuevo TSJ.

«Este es un proceso de reinstitucionalización que comienza por donde debe comenzar, por el Poder Judicial, que es el órgano encargado de dirimir conflictos y aclarar situaciones», agregó Pérez.

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Finalmente, el diputado defendió el proceso que llegó a seleccionar los 12 integrantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones. El equipo cuenta con académicos, profesores, historiadores, médicos y decanos universitarios.

El Comité de Postulaciones Judiciales fue conformado tras el cierre de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo. Además de avanza en el proceso para un nuevo TSJ, se han alcanzado acuerdos sobre las garantías políticas y civiles.