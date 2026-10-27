El perlazo de Trump sobre Venezuela «estado 51» y la elección de una autoridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este martes, una vez más, sobre la situación en Venezuela e insistió que el país sudamericano se podría llegar a convertir en el «estado 51».

Trump visitó esta tarde la localidad de Corpus Christi, en Texas, para un mitin republicano de cara a las elecciones de medio término. Frente a cientos de seguidores, el mandatario de 80 años habló sobre un hipotético futuro para Venezuela.

«Estamos trayendo mucho petróleo para nosotros. Mucho. Tal vez algún día pronto se convierta en un próspero estado 51. Hagámoslo el estado 51, y en lugar de un presidente, tendremos una elección para gobernador», dijo Trump.

Durante la misma alocución, Trump afirmó que «estamos celebrando la mayor victoria petrolera de la historia». «Al vencedor pertenecen los despojos, ¿verdad?», dijo, señalando un buque petrolero cargado con crudo venezolano.

Este mismo martes, Trump aseguró que «tomamos Venezuela con gran éxito» tras la operación militar del pasado 3 de enero. «Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo doy a Estados Unidos», dijo el mandatario.

TRUMP Y EL ESTADO 51

No es la primera vez en que Trump habla de convertir a Venezuela en un nuevo integrante de Estados Unidos. En sus redes sociales ha publicado varias imágenes en las que el mapa venezolano está cubierto con la bandera de la barra y las estrellas.

El pasado 12 de mayo, Trump aseguró a la cadena Fox que estaba «considerando seriamente» convertir al país caribeño en el estado 51. Al día siguiente, compartió el polémico mapa en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL «REGALO» QUE LE ENVIÓ VENEZUELA A TRUMP TRAS «TOMAR» EL PAÍS EL 3ENE

A pesar de las declaraciones de Trump, Estados Unidos no ha avanzado en la incorporación de Venezuela a ese país. Al contrario, diversos voceros de la Casa Blanca insisten en continuar con el plan de tres fases para llevar a una transición democrática.