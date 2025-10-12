El motivo por el que el Seniat ordenó el cierre de las dos sedes de la Hermandad Gallega en Caracas

El Servicio Nacional de Administración Tributaria, Seniat, ordenó la clausura, por 12 días, de las dos sedes de la Hermandad Gallega de Caracas, su locación principal en Maripérez, y la de Valle Fresco, en Filas de Mariche.

Este cierre temporal se produce tras una inspección realizada por el organismo el pasado jueves 9 de octubre.

El Seniat señaló que «se realizó una fiscalización de los comercios que operan dentro de la Hermandad Gallega, así como en la administración del club, encontrando incumplimiento en sus obligaciones tributarias».

La clausura coincide con los 65 años de la fundación del club, que se celebraba este domingo 12 de octubre, lo que ha obligado a su directiva a cancelar los actos de celebración, incluyendo la fiesta aniversario, la cual será reprogramada, de acuerdo a un comunicado de la institución.

Es importante destacar que el aniversario es una de las tres fechas más importantes para la Hermandad Gallega en términos de facturación, lo que le acarreó enormes pérdidas tanto al club como a sus concesionarios, más allá de los reparos o multas que también puede establecer el organismo tributario.

En la misiva emitida por la directiva del club social, dos días después del cierre, se aseguró que la administración de la Hermandad recopiló la documentación requerida por la autoridad fiscal venezolana el día siguiente a la inspección.

«Cumplidos los requerimientos y las obligaciones inherentes, quedamos a la espera de las resoluciones», afirmaron en la carta, difundida por las redes sociales.

COLEGIO CASTELAO Y OFICINA DE BIENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA SEGUIRÁN FUNCIONANDO

Por su parte, el colegio Castelao, que funciona en la infraestructura de la institución en Mariperez, aunque con entrada particular por la avenida Trujillo, permanecerá abierto, al igual que la oficina de Bienestar de la Xunta de Galicia, que atiende a gallegos residentes en Venezuela en condiciones vulnerables.

Sobre los servicios médicos, que también operan en la sede principal de la Hermandad Gallega, hay confusión. Algunos socios dicen que seguirán funcionando, mientras que otros aseguran que estarán cerrados a partir de este lunes 13 de octubre.