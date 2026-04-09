Venezuela

«El miedo está latente»: La emergencia que se vive en el sector Mata de Guineo en Táchira tras el deslave que afectó a 140 familias

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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140 familias quedaron damnificadas por un deslave que se registró en la aldea Mata de Guineo en el municipio San Judas Tadeo, en el estado Táchira.

El periodista Carlos Salazar informó que estas familias perdieron todo y se encuentran «en total desamparo».

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«Tras más de 24 horas, la situación es sumamente grave: estas personas están sin electricidad, sin acceso, completamente aisladas y desasistidas», dijo.

EL MIEDO DE LOS VECINOS EN MATA DE GUINEO 

«Es demasiado triste ver la situación que estamos viviendo. Fue doloroso sentir, ver y lo que se escuchaba en ese momento, y saber que no podíamos sacar nada de lo que tanto nos ha costado tener», dijo Lisney Guerrero al detallar que su casa está en riesgo.

En ese sentido, acotó que hay varias casas en riesgo y piden ayuda a las autoridades. «No podemos salir ni entrar», comentó a la periodista Yamilé Jiménez.

Asimismo, otra vecina llamada Reina Pérez resaltó que toda la región está sin agua. «El miedo está latente, ver a los niños temblar con crisis de nervios, a los abuelos, fue un episodio muy catastrófico».

Las autoridades venezolanas comunicaron esta semana que 30 familias se encuentran aisladas en dos sectores de la misma entidad, debido al arrastre de sedimentos que causó la lluvia sobre la vialidad en la zona.

«El sedimento ha obstruido un paso provisional que conectaba a los productores locales, lo que motivó la activación inmediata de los equipos de operaciones y el uso de tecnología de drones para realizar un levantamiento de daños y un análisis de necesidades», explicó Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil.

Hasta el reporte del miércoles, no se había declarado emergencia en el área, pero las autoridades reportaron el despliegue funcionarios de Protección Civil para atender la situación y monitorear los cauces de ríos y los niveles de saturación del suelo, reseñó EFE.

«El señor Andrés es un abuelo cuya vivienda fue embestida por el sedimento. Los funcionarios que nos ayudaron utilizando palos y mantas para improvisar una camilla. Cargaron al abuelo a pie durante más de tres horas, fue hasta las 3:51 de la mañana cuando lograron llegar al punto donde la camioneta de la Alcaldía los esperaba para ponerlo a salvo», relató el alcalde Salvador Pérez.

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