El mensaje del Gobierno venezolano tras la victoria de Lula da Silva en Brasil y la «cooperación»

(EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador Flávio Bolsonaro.

«El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática», dijo la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en las redes sociales del canciller Félix Plasencia González.

En el texto, la Administración encargada de Delcy Rodríguez reiteró su voluntad para continuar con los «históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil».

«Esto bajo los principios de la paz, el respeto irrestricto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad», comentó.

La República Bolivariana de Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa del Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. https://t.co/RrWnq7SogS — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 26, 2026

LA VICTORIA DE LULA

Lula fue de los primeros mandatarios en comunicarse con Rodríguez cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. El mandatario brasileño hizo lo propio tras el doble terremoto que vivió Venezuela en junio y ofreció ayuda para las familias afectadas.

Por su parte, Flávio Bolsonaro afirmó que «es imposible reconocer» la victoria de Lula. Esto debido a la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación, a petición del líder progresista.

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Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.

Lula intentó mediar en el conflicto y reclamó a las autoridades de Venezuela que publicaran las actas que detallaran la victoria de Maduro. Tal y como pidieron varios Gobiernos y la oposición venezolana, un pedido que fue ignorado.

EFE