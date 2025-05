El mensaje de Requesens a días de las elecciones: «Si no votamos, se van a quedar con todo»

El candidato a la Gobernación del estado Miranda, Juan Requesens, reiteró este lunes el llamado a votar en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, a la vez que insistió en «recuperar» espacios.

Requesens avanza en su campaña electoral y recorre diferentes rincones de la entidad mirandina. Aunque reconoce que no hay «ninguna garantía» electoral, considera que es importante volver a acudir a las urnas.

«Si votamos, nada nos asegura que no nos vuelvan a robar, pero si no votamos seguro se van a quedar con todo», dijo Requesens en un recorrido por Colinas de Bello Monte, en el municipio Baruta, de acuerdo a El País de España.

Requesens afirmó que en el país «no hay nada normalizable» y llama a acudir a las urnas consciente de las circunstancias. «Vivir en Venezuela es vivir sin garantías, pero mientras se pueda pelear lo voy a hacer», acotó.

REQUESENS DICE QUE NO ES TRAIDOR

María Corina Machado, líder de la oposición, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamaron a la abstención en estas elecciones. No obstante, Requense afirmó que no es un «traidor» por plantear una propuesta diferente.

«Nosotros somos la misma gente que votó por Edmundo [González], pero tenemos diferencias sobre lo que hay que hacer en estas elecciones. Creemos que hay que buscar otros mecanismos para minar las instituciones y promover el cambio», dijo Requesens.

Igualmente, Requesens aseguró que llamar a votar en estas elecciones no significa ignorar lo ocurrido en las presidenciales del año pasado. «Nosotros no podemos dejar de pelear el 28 (de julio), pero no podemos paralizar todo por el 28», añadió.

Requesens concluyó que Venezuela está en un «entorno complejo» y toca «dar peleas para conquistar espacios institucionales». Para el candidato, es crucial participar en todas las instancias para «negociar la transición».