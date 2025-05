El mensaje de María Corina a días de las elecciones: «Yo ya voté el 28J»

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, envió este miércoles un mensaje a los ciudadanos y ratificó el llamado a no votar en las elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo.

Machado publicó un video en sus redes sociales en donde aseguró que «el poder es nuestro» y llamó a los venezolanos a «desobedecer». En ese sentido, pidió centrarse en lo ocurrido el 28 de julio, cuando fueron las elecciones presidenciales.

«Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no», afirmó Machado, quien afirmó que el gobierno de Maduro «quiere verte vencido».

«Quieren que te calles, que obedezcas y que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela. Yo conozco a mi país. Mi gente no se rinde, no olvida y por las buenas te regala el alma, pero ajuro ni para la iglesia», añadió.

MACHADO: «NO A LA MENTIRA»

Al igual como ha hecho en otros mensajes, la opositora destacó la respuesta de los venezolanos en las presidenciales. «El 28 de julio dijimos no a la mentira, no más abusos, no más humillación», acotó.

«Ese día ganamos porque somos Venezuela porque tampoco vieron venir esa otra operación. Por eso te reprimen porque no les tienes miedo, porque no te las calas más y porque unidos arrasamos», sentenció.

El poder es NUESTRO.

El poder para DESOBEDECER. El poder para decir NO. Yo YA VOTÉ el 28J.#YoYaVotéEl28J#ElPoderEsNuestro pic.twitter.com/Hl0a51PF7R — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 14, 2025



Con este mensaje, Machado ratificó la posición, que también comparten la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el opositor Edmundo González, de no participar en las elecciones del próximo fin de semana.

Mientras tanto, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Henrique Capriles y otros dirigentes inscribieron candidaturas para el proceso. Por tanto, se separaron de la posición de Machado y la PUD al llamar a participar en los comicios.