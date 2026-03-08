Venezuela

El Gobierno apuesta por una «nueva agenda» de cooperación con Países Bajos

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: Cancillería

(EFE).- El Gobierno de Venezuela apuesta por una «nueva agenda» de cooperación con Países Bajos, indicó este sábado el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, tras reunirse con la encargada de negocios del país europeo en Caracas, Carmen Gonsalves, quien está en el cargo desde 2024.

«Venezuela aspira (a) una nueva agenda de trabajo conjunto basada en el respeto mutuo y la cooperación», señaló en sus redes sociales, al tiempo que agradeció el encuentro con Gonsalves.

«No hay capacidad para eso»: Central Bolivariana de Trabajadores no garantiza que haya aumento de salario en marzo
Diosdado Cabello dice que la policía está «lista» para defender el país de «cualquier amenaza interna o externa»
Altas temperaturas podrían desencadenar incendios forestales en al menos ocho estados

Blanco afirmó que espera que se generen «resultados positivos» para el beneficio de ambos países, sin dar detalles sobre esa nueva agenda ni qué asuntos se abordaron durante la reunión.

El pasado martes, el viceministro informó que Venezuela apuesta por una mayor cooperación con España en una «nueva etapa» de la relación bilateral, tras reunirse con el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete.

LEA TAMBIÉN: VENEZUELA E ITALIA ACORDARON ELEVAR RELACIONES DIPLOMÁTICAS AL NIVEL DE EMBAJADORES, ESTO DIJO EL VICECANCILLER

Blanco agregó entonces que el trabajo conjunto y el respeto mutuo «son fundamentales para consolidar puentes que beneficien» a los países, aunque tampoco dio detalles sobre esa nueva etapa.

El funcionario venezolano, quien ha militado en partidos tradicionales de la oposición como Acción Democrática, fue designado recientemente en el cargo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Luego de esto, Blanco dijo que aboga por una política exterior «firme» en lo que considera una nueva etapa de relacionamiento internacional para su país.

El lunes, Blanco informó sobre una reunión con la encargada de negocios de la Unión Europea (UE) en Venezuela, María Antonia Calvo, y de otra con las directoras para las Américas de Reino Unido, Harriet Thompson y Catherine O’Neill, y el embajador británico en Caracas, Colin Dick, ambos encuentros enfocados en profundizar la cooperación. EFE

