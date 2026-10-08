El extraño caso de la desaparición de Eloy Sánchez, su familia exigió saber su paradero tras su detención en enero de 2025

Un hombre identificado como Randy Rodríguez denunció que el Sebin «secuestró» a su hermano Eloy Mayckoll Sánchez Rodríguez el pasado 12 de enero de 2025 y desde entonces no tienen información sobre su paradero, ni ningún tipo de respuesta o información.

Randy destacó que esto ocurrió en la misma fecha de la detención de Víctor Hugo Quero Navas en la misma zona de plaza Venezuela. «Mi hermano estaba haciendo unas compras en el Dorsay de Sabana Grande cuando llegó el Sebin, lo interceptaron, lo secuestraron y se lo llevaron», indicó.

«Desde ese momento no hemos dejado de buscar a mi hermano. Pusimos la denuncia de su desaparición. Hemos ido a la morgue, hemos tenido que reconocer cadáveres. Hemos ido a centros penitenciarios, centros de reclusión clandestinos y nadie admite tener información sobre mi hermano. Todos niegan conocer su paradero o conocer el caso», acotó.

«Actualmente, por la información recolectada por nuestro abogado, la Defensoría del Pueblo y la dirección de familias de asuntos penitenciarios también niegan tener información. Ante esta desgracia mi mamá no está bien, mi hermana no está bien», agregó.

Asimismo, admitió que esta situación está afectando severamente a su familia. «Mi mamá está sufriendo de ataques de ansiedad, de pánico, está bajo medicación. Yo mismo estoy bajo medicación para poder dormir, porque como concilia uno el sueño con esta incertidumbre».

«Quiero hacer responsable directamente al Sebin, a los cuerpos policiales, al poder judicial, a la Defensoría del Pueblo, por la integridad física y el paradero de mi hermano Eloy Mayckoll Sánchez Rodríguez», indicó.

«Mi familia y yo exigimos una respuesta, exigimos saber dónde está porque sabemos que ustedes lo tienen», concluyó.