El exhorto que hizo Oswaldo Guillén a los turistas que visitan las playas del país de cara a Semana Santa

Tras la polémica que se armó en el parque nacional Morrocoy durante Carnaval, el expelotero venezolano Oswaldo Guillén exhortó a los venezolanos a cuidar las playas del país.

«Estoy en Cayo Muerto y el 99,9 % de nuestro turismo somos nosotros los venezolanos, yo les pido que usemos nuestros cayos porque esto es de nosotros y del país, pero vamos a cuidarlo», comentó.

En ese sentido, pidió a los turistas que cuando vayan a las playas «por favor llévense toda su basura, traten de ayudar para mantener estos cayos como tienen que ser».

«Si ponemos un poquito de conciencia vamos a ayudar a nuestros cayos. Seamos un buen venezolano y tener esto lo más limpio y bello posible, se les pide de corazón que ayudemos a nuestro país», indicó.

¡Vamos a cuidar nuestras bellas playas, por favor! pic.twitter.com/a1yCk8w1Sc — Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) March 10, 2026

SITUACIÓN EN PLAYAS DE MORROCOY

En redes sociales se viralizaron las imágenes de turistas haciendo uso indebido de los espacios de Morrocoy, incluyendo música de alto volumen, uso de tánganas y grandes multitudes en el agua. Tras el fin del asueto, Rodríguez no dudó en alertar sobre las malas prácticas en los parques nacionales.

«Se ha dado una importante discusión sobre lo que ocurrió en el parque nacional Morrocoy. Yo reivindico el espíritu de recreación y diversión de nuestra cultura, que la vimos este Carnaval. Pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza. Hemos visto cierto abuso», expresó Rodríguez hace varios días.

Tras esto anunció la activación de una aplicación para registrar a aquellos turistas que quieran visitar el Parque Nacional Morrocoy durante Semana Santa.

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«Desde ya, quienes quieran venir al Parque Morrocoy se pueden registrar en esa aplicación para que podamos organizar la actividad turística previa a la Semana Mayor», informó Rodríguez.

En ese sentido, aseguró que con esta app se permitirá un manejo controlado del aforo en uno de los destinos turísticos más concurridos de Venezuela. «Son medidas concretas, sencillas, yo llamo a la colaboración de todos, operadores turísticos, usuarios, pescadores, a las autoridades con quienes ya hemos estado trabajando coordinadamente», señaló.

Asimismo, sostuvo que está descartado el cierre del parque, pero otra medida que será aplicada es que las lanchas y yates tendrán que anclar en boyas y no en los corales para evitar su destrucción.