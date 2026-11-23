La Federación Médica Venezolana (FMV) convocó al sector sindical de la salud a consolidar la unidad y sostener la lucha por las reivindicaciones laborales y la dotación hospitalaria en el país.

El texto, suscrito por Douglas León Natera (presidente), Rafael Belmonte (secretario general) y Francisco Rivas (secretario de asuntos laborales), ratifica las exigencias contractuales y la protesta en hospitales y calles, articulada con el paro nacional de educación y salud.

La FMV reitera su desvinculación del «inconsulto llamado a paro médico», ya que tal acción equivaldría a «lavarle la cara» al Estado, en alusión a la expresión que significa maquillar la imagen de un gobierno autoritario sin resolver los problemas.

“Y endosarnos sus responsabilidades del colapso sanitario desde hace casi tres décadas”, agrega el escrito.

DENUNCIAS INTERNACIONALES Y CRISIS HOSPITALARIA

La FMV insistió en que mantiene su agenda de denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Médica Mundial (AMM) y la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (Confemel).

Al respecto recordó que existe un fallo de la OIT que ordena al gobierno discutir y firmar la contratación colectiva, así como realizar elecciones gremiales, medidas que el oficialismo se niega a acatar.

La institución denunció la criminalización y encarcelamiento de médicos que exigen mejores condiciones laborales, dotación de los hospitales y un salario mínimo de 1.800 dólares mensuales.

También alertó que la falta de boletines epidemiológicos impide la prevención clínica y ha propiciado el retorno de enfermedades como malaria, fiebre amarilla, sarampión, tuberculosis, mal de Chagas y dengue.

La FMV advirtió que la escasez de medicamentos y equipos ha impuesto una virtual privatización de la medicina pública, obligando a los pacientes y familias a autogestionar insumos, materiales y equipos para recibir atención médica.