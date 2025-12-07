«El enemigo no descansa»: El mensaje de Delcy Rodríguez a los trabajadores petroleros en medio de las tensiones con EEUU

La vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores petroleros estar alertas pues el «enemigo no descansa», en referencia a las tensiones existentes con el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

«Nosotros no vamos a traicionar la soberanía de Venezuela. Esta es la hora de los valientes y las valientes. Vamos a resolver esta disputa en paz», dijo Rodríguez en un video publicado este domingo en su cuenta de Telegram.

Las declaraciones de la también ministra de Petróleo se dieron desde la sede de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui.

Asimismo, señaló que «los que quieren la guerra» van a «salir derrotados», porque Venezuela «va a seguir en paz» y en su «proceso de recuperación económica».

«Es la hora de defender y de no postergar para el futuro esta disputa de los recursos energéticos de Venezuela. Si hay algo que tenemos que dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la herencia de un país libre, independiente y soberano. Jamás colonia energética de ninguna potencia extranjera», sentenció Delcy Rodríguez.

REPORTAN COLAS «KILOMÉTRICAS» PARA CARGAR COMBUSTIBLE EN PUERTO ORDAZ

Mientras ocurría esto, habitantes de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, reportaron por las redes sociales que pasan incontables horas haciendo colas, e incluso pernoctan en las adyacencias de las estaciones de servicio (E/S), con el propósito de poder surtir gasolina.

De igual manera denunciaron que en la mayoría de las gasolineras, tanto en las subsidiadas como en las de divisas, el suministro de combustible es insuficiente.

Además, las hileras de carros se extienden por varios kilómetros, lo que ha provocado congestión y malestar entre los locales, en especial los fines de semana.

Bajo ese contexto, los habitantes de Ciudad Guayana reportan que, para estas fechas decembrinas, esperan que haya una solución al problema de la gasolina. Solo así, podrán pasar la Navidad sin presión por la falta de combustible.