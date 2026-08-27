El dardo de Diosdado Cabello tras protesta de familiares de presos políticos frente al Ministerio de Interior

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló que la protesta realizada por familiares de presos políticos frente a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, «es el show de los vagos».
«Estos son los mismos que van a marchar cuando van de la Universidad Central hasta, que sé yo, hasta el Hotel Marriott. Son los mismos que marchan hasta el Ministerio Público, que marchan hasta La Carlota, son los mismos y aquí no pasa nada, ni nos asustan tampoco. Ahora, ese es el show de los vagos», acotó.
Asimismo, indicó que lo ocurrido frente al Ministerio de Interior, Justicia y Paz «no fue precisamente una espontánea explosión de indignación popular. Desde el sábado ya andaban haciendo esfuerzos para movilizar gente, llenar el escenario y evitar que la convocatoria terminara exhibiendo su verdadero tamaño».
«Pero yo le tengo aquí el tamaño. Saben que cuando son tan poquitos se ponen más locos. Buscan bajo cualquier figura hacer algo para darle importancia a algo que no tiene importancia» dijo Cabello, antes de mostrar una foto aérea de la manifestación de familiares de presos políticos.
«Ante la incapacidad de convocar una movilización significativa, la alternativa habría sido buscar el conflicto que la convocatoria no pudo producir por sí sola. Todo esto, por supuesto, forma parte de un viejo libreto de agitación política que necesita combustible constante. Y como en estos espectáculos nunca falta presupuesto para la escenografía, también aparece el respectivo bono para costear el show. Mover a los mismos cuatro peladores y alimentar narrativas», expresó.
DIOSDADO CABELLO SOBRE EL «CHAVISMO ORIGINARIO»
Por otra parte, Diosdado Cabello se refirió al «chavismo originario».
«Hay que estar con el chavismo en las buenas, y en las malas más todavía. Por ahí andan uno y que chavismo originario. ¿Originario? ¿De dónde? ¿Origen en qué? El chavismo originario es el pueblo que estuvo aquí años esperando a Hugo Chávez y cuando apareció Hugo Chávez de una vez salió un abrazo de ese pueblo, de ese líder. Ese es el chavismo originario de verdad, el atropellado de toda la vida, las mujeres, los pueblos originarios, los jóvenes, la Fuerza Armada, ese es el chavismo de verdad. Los otro no, ‘yo soy del chavismo originario’ ¿Dónde está tu certificado? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo firmó? ¿Dónde es eso?», comentó.
«Ah, pero cada vez que tienen chance de hacer algo para que esa derecha enferma se meta, lo hacen. O sea, descargan todo su ataque contra la revolución, pero este pueblo consciente que sabe los huele, los percibe, sabe quiénes son», manifestó.