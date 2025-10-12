El caso de Nevada: MP abrió investigación por el envenenamiento de querida perrita en Barquisimeto

El Ministerio Público (MP) del estado Lara abrió una investigación por el lamentable envenenamiento de Nevada, una perrita muy querida del Conjunto Residencial Roca Amazonas, al oeste de Barquisimeto, y que pertenecía al periodista deportivo Luis Miguel Rodríguez.

El pasado viernes, el comunicador confirmó que ya hay investigaciones en curso por el trágico suceso de su mascota de nueve meses, que ingirió veneno. Aparentemente, la sustancia tóxica se colocó en un área de esparcimiento común, lo que resultó en el consumo de parte de la canina.

No obstante, el caso de Nevada no sería el único. Según denuncias, varios gatos comunitarios también han sido envenenados en el sitio. Por todo lo anterior, las autoridades citaron a declarar los días 8 y 9 de octubre al conserje, tres jardineros y la administradora del condominio.«Estamos a la espera de que el Ministerio Público nos indique cómo avanza la investigación, pero sabemos que siguen trabajando arduamente para dar con el responsable», dijo Rodríguez.

ENVENENAMIENTO DE MASCOTAS PONE EN ALERTA A LA ZONA

El caso de la perrita Nevada ha puesto en manifiesto un preocupante patrón de crueldad animal en la zona. El periodista lamentó que, pese a que no se han registrado nuevas muertes de animalitos en el conjunto, la práctica se ha estado extendiendo.

«En una parte cercana a Patarata, amanecieron otros tres gaticos muertos envenenados, lo que confirma que la situación continúa», comentó.

Por todo ese contexto, el dueño de Nevada hizo un contundente llamado a la conciencia y la justicia.

«Mi intención con todo esto es generar una alerta para toda la comunidad, para los que tienen mascota, para los que tienen niños, para nosotros mismos. Poner veneno en un espacio de esparcimiento es bastante peligroso, pudo ser incluso peor, pudo acabar con la vida de un ser humano. Esa es la principal alerta», reflexionó.

Para finalizar, el dueño de Nevada instó a las autoridades a continuar la búsqueda del culpable de la muerte de la perrita, reseñó El Impulso.

«Yo lo hago por exigir justicia a Nevada y a todos esos gaticos que han muerto envenenados por culpa de personas inhumanas, sin corazón. Quien es capaz de matar animales es capaz de matar a seres humanos también.

Espero que las autoridades continúen responsablemente con lo que vienen haciendo para lograr dar con la persona que hizo esto», puntualizó.