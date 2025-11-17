El caso de Eudi, lleva más de diez meses desaparecido: «Es como si no existiera»

Un joven llamado Eudi José Andrade lleva más de 10 meses desaparecido, según denunció su madre, Mayra Boscán. Aunque le han dicho que se encuentra en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, no ha recibido una fe de vida.

Boscán relató que Andrade desapareció el 29 de enero y, desde entonces, no ha podido hablar con él. Durante varios meses, no ha conseguido entregarle sus pertenencias personales y las autoridades no le brindan respuestas.

La madre aseguró que ni el abogado defensor de Andrade ni el juez encargado del caso le han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido con su hijo. Se limitan a decirle, y sin brindar pruebas, que «está vivo y en el Rodeo».

«Voy todos los fines de semana (al Rodeo I) y me dicen lo mismo: que él no está, que allí nunca ha estado. Lo he buscado en el Rodeo II y III, y en ambos me dicen que tampoco está allí», agregó Boscán, según Monitoreamos.

PIDE FE DE VIDA DE ANDRADE

A más de 10 meses de su desaparición, las autoridades no le han entregado detalles sobre el estado de salud de Andrade. Ante este escenario, exigió en reiteradas ocasiones una fe de vida su hijo, pero tampoco recibió respuesta.

«He pedido una fe de vida, he pedido evaluaciones médicas y nada. Me dicen que hay que esperar, que el listado en el CENAMEC es largo. Pero sigo igual, con la fe puesta en Dios y buscando por un lado y por otro», dijo Boscán.

La mujer ha acudido al Ministerio de Servicios Penitenciarios, en donde le dicen que Andrade no aparece en ninguna base de datos. «Es como si no existiera. Y eso aumenta mi preocupación», concluyó.

Para el 10 de noviembre, el Foro Penal contabilizó 882 presos políticos en Venezuela, de los que 59 se encuentran en paradero desconocido. Además, más de 10.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.