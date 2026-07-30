El caso de Ángel Gabriel: murió en el penal de Tocuyito esperando atención médica, denunció el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves, 30 de julio, la muerte de Ángel Gabriel Hurtado Fuentes, un privado de libertad en el Centro de Formación del Hombre Nuevo (CFHN) El Libertador –conocida popularmente como la cárcel de Tocuyito–, en el estado Carabobo, debido a la presunta falta de atención médica oportuna.

Se denunció que este deceso ocurrió apenas 24 horas después de que, la misma organización, alertara sobre un primer fallecimiento en el mismo recinto penitenciario.

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«La segunda víctima fue identificada como Ángel Gabriel Hurtado Fuentes, quien fue trasladado al Hospital Central Dr. Enrique Tejera, donde falleció tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro cardiovascular», precisó el OVP a través de su cuenta de la red social X.

«Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han informado cuál era su condición médica. Qué atención recibió mientras permaneció recluido ni cuáles fueron las circunstancias que rodearon su fallecimiento», denunció la ONG.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado que el Estado venezolano mantiene una responsabilidad directa sobre la vida e integridad física de las personas bajo su custodia.

Es por ello, que advierten, que la falta de insumos médicos, ausencia de personal sanitario calificado y lentitud en las autorizaciones para traslados hospitalarios convierten a las cárceles en recintos de alto riesgo para cualquier interno que presente padecimientos crónicos o emergencias de salud.

Ante esta situación, el OVP hizo un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos internacionales. En concreto, para que se investiguen de manera independiente estas muertes y se restituyan los derechos sanitarios de la población penal.

«La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Gobierno. Por lo que dos fallecimientos consecutivos en un mismo establecimiento exigen explicaciones, investigación y la adopción urgente de medidas que garanticen el derecho a la salud y a la vida de toda la población penitenciaria», reiteraron.

🚨 #OVPDenuncia | Otra muerte en el CFHN El Libertador profundiza la preocupación por la atención médica en el penal. El fallecimiento de otro privado de libertad en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ocurrido apenas un día después de que denunciáramos una… pic.twitter.com/Ydx8QX2uIM — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 30, 2026

PRESOS POLÍTICOS

En tanto, la organización no gubernamental Foro Penal reportó que Venezuela registra 379 presos políticos al 27 de julio, de los cuales 14 fueron contabilizados en la última semana, según su más reciente balance.

De acuerdo con el informe, tres personas fueron excarceladas en ese período, mientras que otras 14 fueron incorporadas al registro. Del total de detenidos, 157 han sido condenados y 222 continúan privados de libertad sin sentencia.

La ONG indicó que 353 son hombres y 26 mujeres; 219 corresponden a civiles y 160 a militares. Precisó además que los 379 casos documentados corresponden a personas adultas y que 40 de los detenidos tienen nacionalidad extranjera.

Foro Penal advirtió que se desconoce el paradero de uno de los privados de libertad incluidos en el balance.

Recordó, que desde 2014, documentó 19.171 detenciones por motivos políticos en el país. Mientras que más de 14.000 personas fueron excarceladas con asistencia de la organización y más de 11.000 continúan sometidas a medidas restrictivas de libertad. También a otros derechos como el acceso a atención médica oportuna.